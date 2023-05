Jessie J anuncia el nacimiento de su primer hijo: “Todavía no me creo que sea real y que sea mío”

¡Jessie J ha anunciado el nacimiento de su primer hijo. La cantante británica, de 34 años, está feliz. "Hace una semana cambió mi vida. Mi hijo llegó a este mundo y mi corazón se ha hecho el doble de grande. El sentimiento es indescriptible", ha escrito en sus redes sociales.

Él es todos mis sueños hechos realidad. Él es mi todo. Los dos estamos muy bien. Yo estoy exprimiendo cada segundo y todavía no puedo creer que sea real, que sea mío y que esté aquí", ha escrito la intérprete de éxitos como Price Tag o Domino, asegurando que no podía evitar las "lágrimas de felicidad". "Para todos los que habéis seguido mi viaje hasta aquí, gracias por vuestro amor y vuestro apoyo. Volveré a Instagram cuando esté lista", concluyó.

Además la artista ha compartido algunas imágenes de las Flores que ha recibido por la llegada del pequeño.

"No tiene ni diez días y ya estoy haciendo limpia de armario. Mi chico ha salido largo. Me encantan estos bodies, pero sus brazos, piernas y pies me dicen: 'Hoy no mamá'. Pásame los zapatos de papá, que voy a dar un paseo".