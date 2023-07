Piqué, en terreno pantanoso: opina de la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro

La inesperada ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro con firmes planes de boda sobre la mesa ha pillado a todos por sorpresa. Tanto, que no es de extrañar que sea una de las noticias bomba del verano y uno de los escándalos que más titulares está copando en los últimos días. Primero con especulaciones varias sobre si la familia de ella no veía con buenos ojos su relación, para después aparecer una modelo colombiana como posible amante. También otras dos féminas han aparecido en los medios con la misma categoría. Él ha frenado los rumores a golpe de comunicado, al igual que la propia cantante. Pero quizá lo más surrealista de este entuerto mediático es que en esta historia haga acto de presencia Gerard Piqué.

Rauw Alejandro y Rosalía Instagram

El futbolista, como si no tuviese suficientes problemas con sus líos sentimentales con Shakira y Clara Chía, no ha tenido reparo alguno en valorar la situación vivida por la pareja de cantantes urbanos. Aprovechando una tertulia en la Kings y Queens League de la que él es presidente, el delantero catalán asegura entender por lo que están atravesando Rosalía y Rauw Alejandro, pues él en sus propias carnes ha sufrido algo similar: “Creo que es mejor que estas cosas… a mí no me gusta que la gente hable de esto. Ya está. Se ha leído el comunicado, está bien, y a partir de ahí, dar opiniones… lo digo por experiencia propia”, deja clara su postura.

Y es que hace tan solo un año él y Shakira se encontraban en la misma postura, en medio del huracán mediático y no quiere traspasar los límites que un día a él le dolieron. Por eso Gerard Piqué se reafirma: “Es mejor que lo mantengan ellos, ellos sabrán y cada uno que lo viva como mejor pueda”, sentencia. Eso sí, no deja de ser una tertulia entre amigos, entre los que está Ibai Llanos, quien tuvo el placer de entrevistarlos y robarles jugosas declaraciones sobre sus planes de boda ahora frustrados. De ahí que se permitan la licencia de bromear con la idea de que “Ibai que ya estaba en la boda casi sentado, no va a poder estar”.

Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía La Razón Gtres

Seguramente Gerard Piqué se solidarice con el dolor que ambas partes estén sufriendo ahora que el foco mediático se ha centrado en ellos. Le recuerda a su propia historia con Shakira, de ahí que llame a la cordura y pida el respeto que la pareja ha solicitado en sus respectivos comunicados vía Instagram. Sabe que estas escuetas palabras no sacian el apetito del público por conocer cada vez más detalles sobre lo sucedido y cómo se desarrolló su romance, pero también reclama el derecho de los cantantes a rehacer su vida como deseen, sin tener que dar mayores explicaciones de las que ya han ofrecido. Quizá, de forma velada, esté pidiendo lo mismo para él y Shakira, aunque ahora tan solo luche por el amor de Clara Chía.