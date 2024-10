Las dos vidas de Diddy: rapero de día, monstruo de noche

Sesiones de sexo violento grabadas, cocaína, prostitución, pornografía, extorsiones, tráfico de personas, agresiones sexuales, incendios, la lista de acusaciones contra el rapero Sean Combs es larga. De confirmarse los cargos y las acusaciones, se podría decir que las fiestas que el artista organizaba en sus mansiones desde hace años eran un compendio de crímenes castigados por la ley y la moral humana.

La mansión de Miami que Sean "Diddy" Combs compró a Gloria Estefan Top Ten Real Estate

También conocido como Diddy o Puff Daddy, la inmunidad de más de 30 años de la que ha gozado el productor musical que triunfó en los años 90, descubriendo a grandes estrellas como Justin Bieber, terminó en 2023. Sin embargo, todavía tiene responder a muchas preguntas, y cuanto más se investiga, peor pinta el panorama para el rapero caído en desgracia. En el último año, alrededor de 130 personas le han acusado de crímenes sexuales, violencia o extorsiones. A esto se suma la demanda colectiva que está preparando el abogado texano, Tony Buzbee. Se trata de una nueva ola de acusaciones que está a punto de llegar, y entre ellos habría 25 personas que en el momento de los abusos eran menores, incluyendo un niño de 9 años. Todos ellos jóvenes que buscaban "carreras en la televisión o la música con la promesa del productor de que les iba a convertir en estrellas", ha revelado el abogado. Buzbee asegura que creó una línea telefónica para las víctimas y en solo 24 horas han recibido más de 12.000 llamadas. Advierte que su próximo movimiento implicará a "muchas personas poderosas", además de "revelar secretos muy sucios" que posiblemente comenzarán a salir a la luz en las próximas semanas.

Su esposa Cassie, la primera que denunció

Todo comenzó en noviembre del 2023, cuando su entonces esposa, Casandra Ventura (más conocida como Cassie) le demandó después de soportar durante más de una década "un comportamiento violento y demandas perturbadoras". Entrando en detalles, Cassie aseguró que "la introdujo en un mundo de drogas que la mantenían complaciente y dócil", estado que su entonces esposo aprovechaba para prostituirla en orgías mientras grababa todo en video. Ventura aseguró que Combs era "propenso a tener una ira incontrolable" que terminaba con su cara llena de moratones, ojos morados, labios reventados y sangre, según la demanda. Luego la obligaba a permanecer encerrada en un hotel hasta que pasaran las marcas de su violencia. El último maltrato fue una violación en 2018, cuando ella quiso acabar con la tormentosa relación. El caso acabó de manera "amistosa", tras el pago de una elevada cantidad de dinero que nunca se confirmó, pero dio pie a otras mujeres a denunciar situaciones muy similares de las que habían sido víctimas a manos del productor musical. Se acababa de abrir la caja de Pandora.

Sean "Diddy" Combs, rapero Gtres

A principios del pasado diciembre ya había cinco denuncias más en marcha. El rapero salía a la palestra a través de sus redes sociales asegurando que "no hice nada de esas cosas horribles de las que se me acusa. Lucharé por mi nombre, mi familia y por la verdad". Pero el destino estaba a punto de destapar su oscuro pasado. En mayo del 2024 la cadena CNN publicó un vídeo en el que se veía al rapero pateando a su exesposa tirada en el suelo de un hotel. A Combs no le quedó más remedio que entonar el mea culpa, asumiendo "plena responsabilidad por mis acciones en ese video. Estaba jodido", dice tratando de justificar lo injustificable, "había tocado fondo".

Sexual Misconduct Diddy ASSOCIATED PRESS Agencia AP

A esas alturas el FBI ya había entrado en sus mansione de Miami y Los Ángeles y confiscado "decenas de dispositivos electrónicos" que contienen los supuestos vídeos grabados en las orgías que celebraba en sus propiedades. Durante el registro, los agentes encontraron también "1.000 botellas de aceite para bebés", un detalle que en ese momento permitió reforzaba públicamente aún más el testimonio de Cassei en 2023, que había asegurado que su exmarido usaba el producto como lubricante para sus orgías sexuales. Los escabrosos detalles empiezan a salir a la luz. La actriz y modelo Cristal McKinney acusa a Diddy de drogarla y obligarla a mantener sexo oral; más tarde se hace pública otra demanda por parte de una actriz porno que le acusa de haberla prostituido en sus fiestas, y meses después, Derrick Lee Cardello- Smith, un recluso de Michigan de 51 años, le acusa de violación después de drogarlo durante un encuentro en 1997. La ley le dio la razón y castigó al artista con una multa de 100 millones de dólares que los abogados de Combs recurrieron.

De 15 años de prisión a cadena perpetua

La mayoría de estas denuncias llegaron el año pasado aprovechando la oportunidad que daba el estado de Nueva York a las víctimas de violencia sexual, permitiéndoles durante un periodo de tiempo específico demandar a sus verdugos, aunque los delitos hubieran prescrito. El pasado 17 de septiembre, Diddy fue arrestado sin opción a fianza acusado de "tráfico sexual, conspiración para extorsionar y transporte para prostitución". Él se declaró inocente de los cargos federales que pesan sobre él y se encuentra en prisión en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn a la espera de prisión, por donde también han pasado también la socia y expareja del fallecido Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández o Michael Cohen, ex abogado de Donald Trump. Diddy se enfrenta a una pena que va desde los 15 años de prisión a la cadena perpetua.

Kim Porter Diddy Book ASSOCIATED PRESS Agencia AP

En doce meses, el hombre al que todos adoraban se ha convertido en un monstruo con el que nadie quiere que le relacionen. Imágenes comprometidas están empezando a salir a la luz y con ellas terribles revelaciones que en Hollywood muchos conocían, pero nadie denunciaba. En las últimas semanas se han visto fotografías del rapero en sus fiestas con celebrities de la talla de Leonardo Di Caprio, Kevin Costner o el propio Donald Trump en su época de empresario neoyorquino. Los rumores y dudas sobre qué sabían estas destacadas figuras de lo que estaba ocurriendo no se han hecho esperar, y menos con la amenaza del abogado de Texas que asegura que muy pronto se conocerán los nombres de más demandados "que os sorprenderán", ha dicho en una entrevista, recordando que el artista es el único que está en prisión, pero "no hizo esto en solitario".