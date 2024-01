El tenso encuentro fortuito de Brad Pitt con la familia de Angelina Jolie

La vida de Brad Pitt hace aguas desde que se separase de Angelina Jolie en 2014. Su ruptura matrimonial fue entendida por el mundo como el fracaso mismo del amor, pues todos les consideraban la pareja perfecta en Hollywood. Sin embargo, de puertas para dentro escondían un auténtico calvario, que la actriz y hasta sus hijos se cansaron de aguantar. A partir de ese punto de no retorno comenzaron a surgir demandas por malos tratos, cruce de feas acusaciones, la guerra por la custodia de sus hijosy revelaciones sobre malos hábitos que no les dejaban en buena posición. Pero sus batallas no han terminado, pues acaban de experimentar un nuevo y tenso encuentro que ha crispado los nervios de ambas partes.

Angelina Jolie y Brad Pitt Gtres

El afamado actor, acompañado de su novia, Inés de Ramón, quiso respaldar a su amigo, el director que le puso a trabajar en ‘Moneyball’, Bennet Miller. Presentaba una exposición en la Galería Gagosian, donde también se presentaron por sorpresa Jon Voight y James Haven, padre y hermano de Angelina Jolie. La tensión fue mayúscula. Estaban incómodos y todas las miradas se tornaron a ellos nada más ver la desafortunada coincidencia.

“Mucha gente notó lo incómodo que era que Brad Pitt estuviera en la misma habitación que la familia de Angelina Jolie y no es un espacio grande”, ha relatado un testigo que presenció el encuentro al diario ‘US Sun’. Esta misma fuente consultada asegura que el padre de la actriz mostró una actitud “amigable”, pero no precisamente con su exyerno, sino con el resto de personas que acudieron a la cita. Eso sí, ni un gesto afín hacia el actor, pues no llegaron a mediar palabra, al menos que el testigo pudiese confirmar: “En su mayoría estuvieron apartados durante todo el evento, hablando con amigos”.

Jon Voight y James Haven Gtres

Esta misma fuente quiso remarcar también que Brad Pitt, tras la sorpresa inicial de encontrarse con su suegro y su cuñado en una exposición, finalmente pudo mantener el tipo. En parte, gracias a su joven novia de 31 años, Inés de Ramón, que le ayudó a liberar tensión y centrarse en disfrutar de la inauguración y de los allí congregados, con los que fueron “corteses y cordiales”. Pudieron salir airosos de una situación de lo más incómoda para ambas partes, aunque esta tensión también llegó a hacer mella a los testigos que se quedaron boquiabiertos al ver lo caprichoso que es, en ocasiones, el destino.