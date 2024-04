Victoria Beckham se reconcilia con España: "La Reina Letizia es mi musa definitiva"

Tras acaparar la atención de medio mundo por su gran fiesta de 50º cumpleaños, en la que las Spice Girls protagonizaron un nuevo reencuentro, Victoria Beckham concede una sincera entrevista a "Vogue España" en la que, entre otros muchos asuntos, se manifiesta sobre su relación con nuestro país, marcada en los últimos años por rumores infundados que, en sus propias palabras, nada tienen que ver con la realidad.

"Siempre me ha encantado España (...) Solía ir de vacaciones con mis padres cuando era pequeña y tengo recuerdos increíbles de mi infancia ahí", recalca en el número de mayo de la revista especializada en moda más famosa del mundo. De hecho, la diseñadora asegura que le encantaría volver en cuanto su agenda se lo permita, aunque reconoce que "es difícil viviendo ahora en Miami. (...) Hace poco, de hecho, visitamos Sevilla para una boda y lo pasamos realmente bien. Me encantaría volver".

La cita que la "Posh Spice" tiene pendiente con España está relacionada con su trabajo como diseñadora, puesto que su firma colaborará con Mango para lanzar una colección cápsula, un proyecto que consolida a Beckham como diseñadora y acerca su marca a un público mayoritario. "Creo que ambos respetamos las marcas del otro. Poder llegar a otra audiencia, una audiencia tan grande, es emocionante", expone.

Por más buenos recuerdos que guarde de nuestro país, Victoria se reafirma en el testimonio que narró en el documental de su marido para Netflix, en el que confesó que los años que vivió en España no fueron fáciles para ella. No porque no estuviera dispuesta a integrarse, sino porque, según su punto de vista, los medios no la trataron todo lo bien que a ella le habría gustado. "También cuando viví en España me sentí así (incomprendida). Y este mal entendimiento no partió de mí, partió de los medios y de las imágenes que los medios publicaron en su día. Nunca me he quejado de nada, pero es bonito que la gente ahora, por fin, vea la verdad", celebra la británica.

Victoria Beckham lanza colección con Mango. Cedida por la marca

Ahora, no solo recalca siempre que puede lo mucho que le gusta España, sino que reconoce abiertamente que su "musa definitiva" tiene nuestro pasaporte, y no es una cualquiera. Se trata de la Reina Letizia, que en mayo de 2023, durante la recepción en el Palacio de Buckingham previa a la coronación de Carlos III, se decantó por un llamativo vestido verde de la colección de Victoria Beckham. Su elección dio la vuelta al mundo y la diseñadora no puede sentirse más orgullosa: "Me emocioné mucho cuando vi que había llevado nuestro vestido Bella en verde. No la conozco en persona, pero la encuentro hermosísima y elegante. Nunca se equivoca en términos de moda, así que me hizo especial ilusión verla enfundada en ese vestido. Además, justo ese diseño es un ejemplo perfecto de cómo nuestra silueta ha evolucionado pero sigue siendo fiel al ADN de nuestra marca".

La Reina Letizia se viste de Victoria Beckham a su llegada a Londres. Casa Real

Eso sí, aunque la repercusión puede ser mayor cuando un rostro tan conocido como la Reina elige su firma, Beckham muestra su lado más humilde cuando afirma que "obviamente siempre es increíble cuando ves fotos de celebrities luciendo tus diseños, pero también puede ser alguien en un restaurante o una persona que va caminando por la calle. La gente hoy cuenta con muchas opciones y si me eligen a mí, es un gran honor por el que siempre me siento agradecida y muy emocionada".