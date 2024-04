Hemos fichado el espectacular vestido verde menta efecto tipazo de Victoria Beckham para celebrar su 50 cumpleaños

Victoria Beckham celebró ayer su 50 cumpleaños junto a todos sus amigos y familiares en una noche muy glamurosa en el exclusivo club Oswald's de Maybair, ubicado en la ciudad de Londres. Fueron un total de 100 invitados los que disfrutaron de una velada de lo más divertida y elegante en la que disfrutaron de cena, cócteles y fiesta posterior, Victoria Beckham fue la gran protagonista y, para ello, lució un espectacular vestido en verde menta de gasa que hace efecto tipazo con detalles de flores y drapeados que no pasó desapercibido entre todos sus invitados (como era de esperar). Pese a que deba llevar muletas a causa de una lesión, la diseñadora de moda no perdió su saber estar y elegancia, y es que el vestido que lució ayer ha conquistado a todas las chicas amantes de la moda de cara a ocasiones especiales como una boda relajada frente al mar o una noche de evento. Con un estilo inconfundible, la diseñadora Victoria Beckham lleva años siendo una referente de estilo internacional, y es acierta con cada look que lleva, tanto para el día a día como para ocasiones más especiales, como es el caso del día de ayer, 20 de abril, la celebración de su cumpleaños.

Ella, que se adelanta a las tendencias que se harán virales en los próximos meses, nos dejó boquiabiertos el mes pasado tras su desfile en París, que, aunque ya iba en muletas, la vimos salir del hotel donde se hospedaba con un look de lo más rompedor que, o amas, o odias. Se trata de unos leggins negros al que Victoria Beckham le añadía un top en la misma tonalidad y una blazer de corte oversize. La gracia y, lo que lo convierte en un look que no ha pasado desapercibido en redes son sus tacones. Sí, no solo lleva tacones estando lesionada, sino que lo combina con las leggins que todas tenemos en nuestro armario para ir al gimnasio. Indudablemente, es una fashion victim y posiblemente todas llevaremos en los próximos meses un look muy parecido. Siguiendo en su línea, para la noche de ayer, si bien no iba en leggins, sí otros tacones que combinó con el vestido de nuestros sueños semitransparente en color verde menta, una tonalidad que sienta muy bien a las chicas de tez morena como ella.

Pese a su lesión, Victoria Beckham sigue con su agenda habitual y celebraba muy feliz rodeada de sus amigos y familia su 50 cumpleaños en un exclusivo club de Londres.