Victoria Beckham se une a Mango para la colaboración soñada por todas que se va a agotar en cuestión de minutos

No no estás soñando, es una realidad. Victoria Beckham va a lanzar una colección con Mango en apenas once días, así que ponte una alarma en el móvil y en todas tus agendas, porque sabemos que se va a agotar en cuestión de minutos. Victoria Beckham en una colección cápsula de prendas que saldrán a la venta el 23 de abril coincidiendo con el 40 aniversario de la marca catalana, esta línea de ropa contará con piezas modernas y atemporales muy elevadas, influenciadas por el estilo característico de la diseñadora. Una colección de lo más primaveral con el estilo de lujo silencioso que impregna los diseños de sendas etiquetas. La colaboración está muy marcada por el estilo del lujo británico, muy sofisticado y elegante como es Victoria Beckham.

Esta colección pone el punto de partido en la belleza de la mujer y la calidad con piezas actualizadas a la vez que atemporales para vestir impecable en primavera. En la línea de ropa podremos encontrar desde vestidos muy femeninos que sientan fenomenal, hasta las versátiles prendas de punto para el día a día. Tampoco faltarán accesorios como bolsos y calzado que se convertirán en imprescindibles para la temporada de primavera, también en todas las colecciones de Mango. No tenemos dudas que las celebrities e influencers patrias van a ser las primeras en hacerse con todas las prendas que nosotras vamos a soñar con conseguir.

La diseñadora Victoria Beckham, cuya marca homónima se ha convertido en una de las firmas de lujo más aclamadas del mundo, se alía con Mango para lanzar una colección cápsula, que verá la luz el próximo 23 de abril de 2024.