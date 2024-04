De ser la 'Spice pija' a icono de moda mundial, Victoria Beckham cumple 50 años y estas son sus lecciones de estilo

A sus 50 años y midiendo solamente 1,63 centímetros, la diseñadora Victoria Beckham se ha convertido en referente de estilo internacional. De ser la 'Spice pija' a icono de moda mundial, y en unos días saca a la venta su colección con Mango. Convertida en diseñadora de éxito, ha sabido reinventarse, desfila en París, la Reina Letizia luce también sus diseños, y muchas niñas sueñan con lucir sus diseños, ya no solo con ser cómo ella. El éxito de este estilismo (y el motivo por el cual podemos permitirnos llevarlo a la oficina) es que la tela vaquera que ha escogido Victoria Beckham es oscura, lo que confiere al estilismo mucha elegancia. Además La chaqueta vaquera es casi una blazer o americana y su cinturón ayuda a marcar la silueta y aporta al outfit mucha sofisticación. Eso sí, es fundamental llevarlo con tacones como ha hecho la modista. Atrás quedaron sus looks de Spice girl, desterrados por elegantes vestidos minimal, estilismos con un punto masculino y mezclas de color inesperadas. Porque Victoria Beckham es mucha Victoria Beckham, y a sus 50 años nos lo ha dejado claro.

Ha pasado de morena a rubia y puede presumir de haber defendido con más estilo que nadie hasta el corte garçon. Hoy, tras haber arriesgado e incluso llevado más de un peinado a conjunto con su marido, David Beckham, Victoria no es la típica mujer de futbolista, porque ella sola ya es un icono mundial. Hace tan solo un par de años, Victoria lucía una melena long bob muy favorecedora que, como sabes, ha ido dejando crecer hasta el pelo largo que lleva hoy en día. Porque no solo en el mundo de la moda, no hay corte de pelo que se haga, que no quieran copiar muchas mujeres del mundo. La excantante británica afronta un espléndido momento profesional tras el éxito de su marca de belleza y el buen pronóstico de su firma homónima de moda, en números rojos durante años. “Creo que puedes ser muchas cosas. Una estrella del pop, una madre, una esposa, una diseñadora… ¡Mi pasión siempre ha sido soñar en grande y luego soñar aún más grande! Primero cree en ti mismo; todos los demás te seguirán. Y si tienes mucha suerte, encontrarás a alguien que crea en ti incluso más que tú”, ha puesto David Beckham junto a este vídeo en su cuenta de Instagram, y no le falta razón.

Desde la década de los 90 hasta la actualidad, Victoria Beckham no ha dejado de reinventar su imagen apostando por estilismos que seguían las tendencias de cada época y que la han convertido en todo un referente de moda. Elegante y lujoso estilo de la británica en tus estilismos, que no deja de demostrar al cumplir 50 años.