Xavier, hijo de Olivia Valère: "El secreto para seguir triunfando va a ser muy simple, bastará con mantener los principios que llevaron a a mi madre a conquistar a la gente"

Dicen que el espíritu de Olivia Valère sobrevuela cada noche en la discoteca marbellí a la que dio nombre en el año 2000. Es verdad que la fuerza de esta mujer enérgica y decidida no se borra de un plumazo, pero han tenido que pasar muchas cosas después de su muerte, hace algo más de un año, para que todo vuelva al lugar en el que debía. Ha sido casi un huracán que ha dejado tres nuevos anfitriones: Xavier, el hijo menor de la empresaria y el único que nació de su matrimonio con el abogado francés Philippe Roger; Natasha, su esposa; y el modelo e influencer Salman Yousran.

Cada uno tiene su cometido, pero en todos se proyecta esa gran sombra alargada de Olivia Valère, la mujer que inaugura cada año el verano. Derrochan la misma energía, vitalidad y simpatía. Con ellos y ajena a cualquier disputa familiar, la discoteca ha recuperado el esplendor de sus mejores tiempos, pero con un lustre nuevo que nos detalla Xavier. Profesional del golf, reconoce que tras el fallecimiento de su madre decidió «echarle valor y compromiso» para tomar las riendas del negocio. «La sabiduría –dice– me ha venido dada, puesto que desde muy pequeño estuve a su lado mientras trabajaba. Incluso cuando viajaba, me llevaba con ella; hasta en la discoteca a veces me mantenía cerca, aunque fuera de la vista del público».

Así se fue empapando de esas cualidades que la definieron y con las que consiguió convertirse en uno de los emblemas de la Marbella dorada, cuando, como ella misma decía entre bromas, ir a la ciudad y no pasar por Olivia Valère era como ir a Roma y no visitar el Vaticano. «Era trabajadora, perfeccionista y soñadora. Fue la mejor embajadora», insiste. Por eso, tomar el testigo garantiza que es apasionante. «El secreto para seguir triunfando va a ser muy simple: bastará con mantener los principios que llevaron a Olivia a conquistar a la gente».

No obstante, es consciente de que esta nueva etapa tiene nuevas exigencias que ya anticipó su madre en sus últimos años de vida y tienen que ver con la innovación, la modernidad y la necesidad de ajustarse a un nuevo concepto del lujo, más silencioso y alejado de la ostentación de otras décadas. Exhibir un gasto excesivo se considera ahora vulgar y es algo que ha sabido captar su nuera, Natasha, con quien mantuvo una magnífica relación. Ahora ella se encarga de las redes sociales y la imagen de este pequeño imperio de la Costa del Sol, compuesto por la mítica discoteca y el restaurante Lov, que reabrió sus puertas en marzo de 2022 después de una profunda remodelación. Es uno de los puntales familiares y forma parte del corazón gastronómico de Marbella. «Olivia estaba muy interesada en dar una imagen mucho más fresca y quiso rodearse de gente joven que entendiese este nuevo concepto del lujo silencioso, fino y más acorde con el público que llega hoy a la ciudad», explica Natasha. Su afán es cuidar esa estética más actual, exigente con la elegancia y en clara antítesis con la estridencia que se veía en otras épocas en esta ciudad andaluza. Está convencida de que su suegra estaría muy orgullosa del resultado. «El concepto del lujo está en plena transformación y no va a ser una tendencia efímera más, sino una nueva forma de entender el ocio y el valor de la riqueza. Ahora el fin es la satisfacción personal, no alardear. El turista desea experiencia, disfrute personal y discreción. Valora el detalle y el trato humano».

Igual que para Xavier, el reto le parece apasionante. Conoció a Olivia antes que a su marido y desde el principio tuvo una conexión especial. «Llegué a la discoteca acompañada de mi hermano y me saludó. Tenía un aura especial, casi irrepetible. Me acogió como si fuese su hija y siempre me dio buenos consejos. Es un gran referente para saber qué pasos nos encaminan al éxito». La idea es atraer el lujo desde la discreción y las últimas tendencias en moda, música y arte. Cuentan con la complicidad de Salman Yousra. Además de dirigir musicalmente Oliva Valère, se ha propuesto captar a los invitados más notables de cualquier sector, tanto del panorama nacional como internacional. Ha desfilado en las Semanas de la Moda de Milán y Madrid y su imagen se ajusta al sueño de modernidad de Olivia.

Su caché: 100.000 euros

El verano pasado centró la atención mediática por su relación con Mar Torres,aunque él prefiere que se le reconozca por su habilidad para atraer a los mejores DJ’s del mundo. Y tiene razón. En la programación para este verano solo figuran primeras espadas. Ha logrado convencer a la coreana Peggy Gou, productora musical, diseñadora de moda y una de las reinas de la música electrónica. Su peculiar estilo, al que ha llamado k-house, ha convertido a esta artista en todo un icono y referente para una nueva generación de DJ’s que arriesga con sus looks. En su lista están también The Martínez Brothers, que han hecho un hueco en su agenda para actuar el día 7 de julio. Este dúo de DJ’s americanos tiene un caché que no baja de los 100.000 euros. Son muy conocidos en la noche ibicenca, pero no es fácil que acepten contrataciones en otras ciudades. La lista la completan Blond: ish, uno de los dúos más potentes de la música electrónica, o nombres como Anotr, Adriatique o Marco Carola. En cuanto a cantantes, se espera al rapero Travis Scott, expareja de la hermana menor del clan Kardashian, Kylie Jenner. «Queremos dar una oferta única de gastronomía, música de DJ, performance y un ambiente inolvidable», resume Salman. Aseguran que en la lista de reserva abundan apellidos con mucho renombre, como Antonio Banderas. Los tres tiene claro que su máxima es que no triunfe lo que más brilla, «sino lo que está mejor hecho», zanjan.

El verano más triste de Philippe, el viudo de Olivia Valère

Philippe Roger, viudo de Olivia Valère, se encuentra en este momento en la casa parisina que compartió con ella, un precioso palacete con sabor al siglo XIX. Nos transmiten que su estado anímico no es el mejor. Al morir su esposa, el 9 de junio de 2022, después de 50 años de amor, el abogado confesó: «Esto no es vida, es una condena». El abogado galo no sospechaba que al duelo tendría que sumarle el enfrentamiento con los hijos mayores de Olivia, Arnaud y Karen. El pasado 7 de junio LA RAZÓN publicaba en exclusiva una entrevista en la que Philippe anunciaba el robo de varios cuadros y un coche de lujo por parte del primogénito de Olivia de precisamente la casa donde se encuentra ahora alojado.

Olivia Valere y su marido Philippe Roger Cedida

En la entrevista se defendía también del ataque público de Karen en la puerta de la discoteca familiar en Marbella insultándole y acusándole de impedirle el paso. Según nos reveló, el origen de las disputas estaba en la negativa de los hijastros a aceptar el testamento de su madre, que le dejó a él como heredero universal. Cualquier tentativa de acuerdo ha fracasado y ahora la familia está a la espera de varios juicios. «Mi mayor pesar, después de una vida comportándose como un padre, no es económico, sino emocional. Me duele la traición», se desahogaba hace un mes en esa misma entrevista. El drama de los Valère aún no parece zanjado.