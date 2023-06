Hace un año, cuando murió Olivia Valère, la reina de la noche marbellí, su viudo, Philippe Roger, no imaginó que en pleno duelo se abriría una cicatriz más difícil de sanar. El lunes se despertó con un vídeo que Karen, su hijastra, grabó en la puerta de la mítica discoteca Olivia Valère para denunciar que se le había impedido la entrada y acusarle de querer «robarle su empresa». Protesta porque tenía reserva para ella y sus acompañantes y no se le permitió solicitar una nueva. Se dirige a la cámara con estas palabras: «No me deja entrar mi propia seguridad por la culpa de un hombre completamente loco, que es el marido de mi madre y ha perdido la cabeza».

Su madre, la empresaria francesa que durante décadas aglutinó a la gente de poder en este club situado entre la milla de oro marbellí y Puerto Banús, falleció a causa de un cáncer a punto de celebrar sus bodas de oro. Philippe y ella se conocieron en París y tuvieron un hijo en común, Xavier. Él ya era padre de una hija y Olivia aportaba dos, Arnaud y Karen. El matrimonio fundó un imperio que hoy, por decisión de ella, tiene un único heredero universal, su viudo. La familia que hace un año lloraba unida la pérdida de esta mujer hoy libra una batalla que este hombre, de 82 años, nunca habría imaginado. Aunque devastado por el dolor, ha querido recobrar fuerzas para aclarar a LA RAZÓN todo lo sucedido con documentación en la mano.

¿Qué ha ocurrido para llegar a esta situación?

Karen estaba aprovechando un poder que le dimos la familia como patente de corso para su propio beneficio y en claro perjuicio económico para la empresa de la que soy propietario. El pasado 24 de mayo se le notificó la revocación de ese poder. Aun así, unos días después accedió a las cuentas de la sociedad y realizó varias transferencias por valor de unos 80.000 euros, destinados a pagar los sueldos de los empleados y otros gastos. Esto me llevó a interponer una denuncia policial. Además, había bloqueado el acceso a las redes sociales de la sociedad y al correo electrónico y estaba haciendo un uso inadecuado.

¿El vídeo ha sido entonces una pataleta?

Lleva tiempo actuando mal. Le retiramos el poder porque la situación era insostenible y esto le hizo ponerse nerviosa. Su empeño en mostrarse públicamente me daña a mí, pero sobre todo profana la figura de su madre, una mujer que brilló por su personalidad y su talento como empresaria.

El primogénito de Olivia, Arnaud, ¿también se ha revuelto?

Aprovechó que yo estaba en París para forzar el portón de mi casa y sustraer cuatro cuadros de gran valor. Con ayuda de una grúa y tres personas, se llevó también un Jaguar que me regaló mi esposa, estimado en 300.000 euros, aunque su mayor valor es histórico y sentimental. He presentado una denuncia penal por robo y allanamiento de morada aportando grabaciones de vídeos.

Olivia le dejó designado heredero universal. ¿Es el origen de todo?

El imperio de Olivia Valère empezó con nuestro matrimonio. Por eso en su testamento fue clara. Antes de morir dejó también una carta en la que nos rogó unidad para que la discoteca que lleva su nombre siguiese funcionando con el esplendor que ella le dio. Así lo quise, pero un año después solo mi hijo Xavier y yo hacemos las cosas tal y como ella pidió. A cada uno de nuestros hijos les hemos dado siempre participaciones, facilidades y oportunidades de negocio.

Olivia Valère en 2019 KMJ/KMA GTRES

Karen vivió con usted desde los cinco años, ¿qué es lo que más le duele?

La traición. Igual Arnaud que Karen fueron dos hijos más para mí y los nietos de Olivia son mis propios nietos. El primer marido de mi esposa, Albert, vivió en nuestra propia casa hasta que enviudé. Olivia era muy generosa y merecía todo mi respeto. Anímicamente, me encuentro desolado porque un padre no espera nunca este comportamiento y yo lo he sido para ellos. El dinero a estas alturas de mi vida no tiene valor. Me importa el respeto y la memoria de mi esposa.

¿La hija puede usar el nombre de su madre para otros negocios?

Olivia Valère es una marca registrada a mi nombre desde 1985 que se ha ido renovando en las fechas oportunas. Actualmente, sigue en vigor. Ni ella ni nadie puede utilizarla para sus propios negocios.

¿Se encuentra con fuerza para defender sus derechos?

Mi salud física es estupenda y, aunque el dolor es muy profundo, ahora me doy cuenta de lo fuerte que puedo ser porque quiero proteger la figura y el legado de Olivia. Es mi única opción.

¿Veremos por fin la Avenida Oliva Valère, en Marbella?

Es muy posible y será un orgullo pasear por su avenida en una ciudad tan llena de luz en la que fuimos felices.