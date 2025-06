El zasca de Brooklyn Beckham a sus padres tras los rumores de ruptura familiar: "Nicola hace sentir como en casa"

La familia Beckham podría estar atravesando por una de las mayores crisis familiares de su vida. En mitad de rumores de distanciamiento entre Brooklyn y Nicola con todo David y Victoria, el matrimonio protagoniza la última portada del mes de junio de la revista "Glamour" y concede su entrevista más esperada.

Las declaraciones de Brooklyn

Dentro del reportaje, Brooklyn y Nicola se sinceran sobre su relación sentimental, justo cuando acaban de celebrar su tercer aniversario de boda. Una de las declaraciones del hijo de David y Victoria que más está dando de qué hablar sobre su la modelo es que "me hace sentir como en casa", frase que muchos han interpretado como un zasca a sus padres, con los que no estaría atravesando por su mejor momento. De hecho, la pareja no asistió al 50 cumpleaños del futbolista, ausencia que hizo saltar todas las alarmas sobre un posible ruptura familiar.

Bajo el titular de "El amor manda", Brooklyn y Nicola presumen de su relación en "Glamour". "Es una sensación de calma, una sensación de seguridad que te invade por completo", confiesa la modelo, añadiendo que "nunca antes había sentido algo as" hasta que conoció a su esposo. "Deberías casarte con tu mejor amigo. Alguien con quien te sientas como en casa. Para mí, esa es Nicola", añade el primogénito de David y Victoria.

Brooklyn y Nicola, tras los pasos de Harry y Meghan

Esta entrevista ve la luz justo cuando el matrimonio acaba de contratar al mismo equipo legal del príncipe Harry y Meghan Markle. Según confirma la revista "People", Brooklyn y Nicola han contratado a la conocida Jenny Afia, famosa por representar a los duques de Sussex durante sus disputas con los medios, y se han alineado con el bufete Schillings, especializado en casos de privacidad, reputación y medios. Según el "Mail on Sunday", han contratado a un abogado para que gestionen "su reputación".

Este movimiento del matrimonio no ha pasado desapercibido por la opinión pública. Tras confirmarse la noticia, los abogados no han querido dar ninguna declaración sobre el asunto, aunque una fuente legal ha explicado a "People" que "no existe ninguna conexión con Meghan Markle y el príncipe Harry. Schikkings es una firma respetada con una amplia cartera de clientes. Irónicamente, la información inexacta demuestra exactamente por qué se contrata un asesor legal: para aclarar las cosas y combatir la propagación de desinformación deliberada".

El príncipe Harry y Meghan Markle en una imagen de archivo Gtres

La contratación del equipo legal llega tan solo unas semanas después de la velada de Brooklyn y Nicola en la casa de los Sussex en Montecito, su hogar en California. "Brooklyn y Nicola fueron invitados antes de las numerosas galas mundiales de cumpleaños de David, por lo que el momento es pura coincidencia. Si bien fue una reunión íntima, hubo varios invitados adicionales, entre ellos personalidades importantes y ejecutivos de cine. Brooklyn y Nicola lo pasaron de maravilla y encontraron a Harry y Meghan particularmente amables, atentos y generosos ", informó el anterior medio citado sobre la reunión.

Cabe recordar que David y Victoria son íntimos amigos de los Windsor y mantienen una estrechísima relación con Carlos III. Harry rompió con su familia y los Sussex mantienen que hubo una campaña de desprestigio contra Meghan. "Hubo una especie de guerra contra Meghan, y he visto pruebas de que desde el Palacio se habló más de Harry y Meghan para beneficiar a otros", declaró en su día Jenny Afia, nueva abogada de Brooklyn y Nicola. La historia de ambos matrimonios está llena de similitudes.

El origen del distanciamiento de los Beckham

El día de la boda de Brooklyn y Nicola en abril de 2022 comenzó el distanciamiento de la familia Beckham. Una fuente cercana a la familia Peltz desveló hace unos días a la revista "People" que la pareja quería bailar una canción interpretada por Marc Anthony en directo en su boda y que, antes de comenzar la actuación "Marc Anthony le pidió a Brooklyn que subiera al escenario y luego anunció: "¡La mujer más hermosa de la noche, sube... Victoria Beckham!"".

Este giro de los acontecimiento del baile romántico que había preparado la pareja para su boda provocó que Nicola saliera "corriendo de la habitación, llorando". "Estaba pensado como el gran momento especial y romántico", señaló esta fuente, explicando que era un momento "practicado y planeado, y que para lograrlo, realizaron una inversión millonaria en la banda, muchas horas de planificación y coreografías diferentes. Todas las familias lo sabían, y Victoria decidió hacerlo: les arruinó el momento".

Además de esta tensión acumulada, Brooklyn no acepta que su hermano Romeo haya comenzado una relación sentimental con Kim Turnbull, con la que habría mantenido un romance en el pasado. El matrimonio declinó la invitación al 50 cumpleaños de David, fiesta a la que asistió la novia de Romeo. De momento, los Beckham guardan silencio, mientras que Brooklyn y Nicola han concedido su entrevista más esperada a la revista "Glamour".