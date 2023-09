El criticado beso de India Martínez con una chica que las redes han comparado con el de Rubiales

India Martínez se encuentra nuevamente en el centro de la atención, aunque esta vez nada tiene que ver con su vinculación al jugador Sergio Ramos. La cantante ha compartido un video en redes sociales en el que se le ve besando a otra mujer, lo que ha generado una amplia discusión en línea sobre la situación.

En el video, India Martínez está cantando, cuando se acerca a una de sus bailarinas y bailando las dos se besan. La polémica ha surgido cuando algunas usuarios han criticado que este beso no fue consentido ni apropiado en el momento.

En respuesta, la cantante ha tenido que aclarar la situación a través de sus redes sociales respondiendo a aquellos que habían creado una historia irreal para criticarla. Según cuenta, el beso no tuvo lugar en uno de sus conciertos (tal y como aseguraban usuarios en redes sociales), sino en un evento social de bachata muy conocido en Sevilla llamado D & D.

En respuesta a una usuaria que expresó su decepción y preocupación por llevar a su hija de 5 años al concierto y presenciar tal beso entre dos mujeres, India Martínez afirmó: "Perdona, y siento mucho desilusionarte, pero ayer no hubo beso en mi concierto, este vídeo es de un evento social de bachata muy famoso en Sevilla que se llama D & D". La usuaria había comentado previamente: "Hola India ayer fui muy emocionada al concierto con mi hija Triana de 5 años a verte y le tuve que tapar los ojos en este momento. No fuimos a ver a dos adultos besarse, tendrías que haber avisado antes de nada para que no fueran menores. Un beso guapa".

Además de este comentario, la publicación de India Martínez ha recibido numerosos comentarios homófobos.

Como era de esperar, también se ha establecido una conexión entre este beso y el incidente no consensuado de Luis Rubiales con Jennifer Hermoso. Sin embargo, algunos usuarios han defendido que en el video se puede ver claramente que ambas partes estaban cómodas y que hubo consentimiento. Un usuario expresó: "Se dieron el beso porque quisieron. Si fuera con un hombre, no estaríais así. No tiene NADA que ver con lo de Rubiales. Aquí se ve CLARAMENTE que hay CONSENTIMIENTO. Rubiales le cogió la cabeza a Jenni y ni le dio opción de apartarse, totalmente diferente".