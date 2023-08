Sergio Ramos e India Martínez, señalados como pareja sorpresa del verano

Sergio Ramos tiene que hacer frente de nuevo a los rumores que le relacionan sentimentalmente con India Martínez. El futbolista a la búsqueda de equipo y la cantante ya se enfrentaron a estas especulaciones hace más de diez años atrás, cuando unas fotografías de ambos en las playas de Cádiz no dejaban lugar a dudas de que entre ellos existía un vínculo muy especial. Sin embargo, años más tarde, fue la propia artista la que daba la simpática clave sobre esta confusión en el programa de Bertín Osborne, ‘Mi casa es la tuya’: “A mí una vez me sacaron en una revista diciendo que era yo, ponía ‘La nueva novia de Sergio Ramos’ y era su hermana”. Vaya, no era una conquista del jugador, sino su hermana.

India Martínez: «Mi perro está aprendiendo a echarse solo de comer» larazon

Ahora, el marido de Pilar Rubio y la cantante cordobesa se han despertado diez años después con los mismos rumores puestos sobre el tapete informativo. El diario ‘El cierre digital’ ha afirmado que entre ellos existe un vínculo muy especial que va mucho más allá de una mera amistad. Y es que es verdad que entre ellos han intercambiado numerosos mensajes en las redes sociales, como aquella en la que el futbolista recomendaba el talento de su amiga o felicitaciones mutuas en días señalados en el calendario. Entonces, ¿por qué vuelven a relacionarlos sentimentalmente?

“Este vínculo en el que prima una gran complicidad podría haber derivado en una supuesta relación más fuerte”, afirman en el citado medio digital, apuntando a que habrían iniciado un posible romance. Unas informaciones que desde el entorno del futbolista han negado con rotundidad a La Razón, así como fuentes cercanas a su esposa, Pilar Rubio. Desde su círculo más próximo ni se han preocupado en dar pábulo a estos rumores, ni han tratado de explicar la amistad desde hace muchos años que une a Sergio Ramos con la cordobesa. Son amigos y que se especule algo más entre ellos no les perturba, pues ya hace diez años dejaron todo bien claro.

Pilar Rubio con sus hijos Instagram

Así quizá lo haya hecho también la propia Pilar Rubio, que ha publicado coincidiendo con estas especulaciones una fotografía junto a sus tres hijos refrescándose en una piscina. “Tardes de verano con los peques”, escribía despreocupada por el revuelo que se está generando a su alrededor. Es verdad que el jugador no está con ellos en las fotografías, pero también es cierto que está bien presente, dado que la presentadora le ha etiquetado en las instantáneas y también le ha mencionado en el comentario, haciéndole partícipe de su feliz momento.

Sergio Ramos se encuentra ahora es situación de búsqueda activa de empleo. En realidad trabajo no le falta, pues se ha asegurado un buen futuro empresarial para cuando decida retirarse de los terrenos de juego. Pero por ahora no quiere oír hablar de jubilación y está buscando un nuevo club que quiera contar con sus servicios. Su contrato con el Paris Saint-Germain finalizó y ahora negocia su nueva camiseta, aunque el tiempo corre y en un mes se cierra el mercado de fichajes. Quizá por ello no tenga demasiado tiempo a entrar en desmentidos sobre relaciones amorosas, menos aun la que le vincula con India Martínez, una de sus mejores amigas.