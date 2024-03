La crónica de Marta Robles: Alves, Rubiales y Puigdemont, tras un atentado y un puente que se cae

LUNES

Rusia continúa de luto. Las confesiones de los presuntos terroristas causantes del atentado del teatro de Moscú (137 personas muertas -algunas siguen desaparecidas- y otras 180 heridas), no han aplacado las iras de Putin, que aun habiendo aceptado la autoría el Estado Islámico, sigue pretendiendo encontrar alguna involucración de Ucrania. Está claro que tal suposición favorece que los islamistas puedan desestabilizar un poco más un mundo en difícil equilibrio, en el que dos guerras, la de Ucrania y la de Gaza, marcan el diseño de las relaciones entre los más poderosos, que saben que tienen que andarse con cuidado para que un gesto mínimo no sirva de excusa y desencadene lo irreversible: esa tercera guerra mundial con la que volvió a amenazar el sátrapa ruso tras "ganar" las elecciones.

MARTES

Tras pasar 430 días en prisión, pagar 150.000 euros a la víctima a modo de reparación -que se consideran un atenuante y rebajan la condena- y reunir ese millón de euros de fianza, Alves ha pasado su primera noche en casa. ¿Justicia para ricos y para pobres? Haberla hayla. Pero no es por la fianza, que se acuerda en relación a los dineros del condenado. Es cierto que con Alves no se ha hecho una excepción ni por su sexo, ni su fama, ni su poder adquisitivo; también que, si finalmente es condenado, tendrá que ingresar en prisión, porque en España nadie se libra solo pagando dinero… Pero es verdad que la reparación, el mejor abogado y tantas otras cosas no suele estar al alcance del que menos tiene, y las cárceles están llenas de personas sin recursos. En el caso de Alves, como a todos los agresores, la ley del solo sí es sí le ha beneficiado. Con la legislación anterior se le habría impuesto una pena de 6 años y 6 meses, y se le podría haber mantenido en prisión provisional durante la mitad… Con esta ley, la agresión le ha salido por 4 años y 6 meses de prisión, por lo que la provisional puede durar un máximo de 2 años y 3 meses… Vamos, que ha salido un año antes. Se lo recuerdo a Irene Montero, para que lo lleve en su carpeta de méritos si llega a Europa.

Se desploma un puente en Baltimore debido al choque de un carguero Twitter

El mismo día se cae el puente de Baltimore. Lo que parece imposible de destruir, se derrumba en segundos. Un monstruo del mar, uno de esos enormes barcos de contenedores, pierde el control por un fallo eléctrico y se estrella contra uno de los pilares del puente… Y se cae como si fuera un juguete. La tragedia podía haber sido mucho mayor. Gracias al mayday (la señal de socorro que ha de repetirse tres veces y que proviene en su génesis del venez m’aider, francés, abreviado) se cortó la comunicación y se cerró el tráfico… Aun así, después de rescatar a dos personas, seis siguen desaparecidas….

MIERCOLES

"Por una mirada, un mundo; por una sonrisa, un cielo; por un beso…" no consentido de Rubiales a Jennifer Hermoso, la Fiscalía pide ¡dos años y medio de cárcel, cien mil euros de indemnización (mitad por el beso y mitad por las coacciones) e inhabilitación en el ámbito deportivo! Una barbaridad de pena comparada con otras… Y eso de momento, porque, además, la RFEF ordena una auditoría forense por la gestión de Rubiales y ha asegurado que se depurará cualquier responsabilidad existente. ¿Ustedes creen que volverán las oscuras golondrinas y Rubiales de Santo Domingo? Les juro por Becquer que lo dudo. Tampoco deben de estar muy contentos el exseleccionador nacional femenino, Jorge Vilda, el exdirector deportivo de la selección, Albert Luque y el exjefe de Marketing de la RFEF, Rubén Rivera, para los que se solicita otro año y medio de cárcel por las coacciones que recibió la futbolista. "Se acabo", que cantaría María Jiménez…

Las imágenes de Luis Rubiales en República Dominicana con una mujer desconocida

JUEVES

El presidente se va de vacaciones a Doñana. ¿En Falcon? Pues sí. ¡Vaya! Tampoco digo yo tenga que ir en autobús, y sé que en coche son unas horitas y no deben de estar sus nervios para aguantar atascos, pero… Eso de utilizar el Falcon para todo, habiendo 39 vuelos a República Dominicana sin justificar y con lo que contamina… No sé. ¿No debería haber una norma que lo regulara? ¿Quién dice quién puede coger el Falcon, cuánto y para qué?

VIERNES

Puigdemont sin arrepentimiento ni en Viernes de Pasión, se coloca hasta en el nombre de su nuevo partido para presentarse a las elecciones catalanas: Junts + Puigdemont per Catalunya. El prófugo no ha pedido perdón, pero "ha perdonado" a España por frenarle un golpe de Estado ¿Qué es todo un disparate? También los anillos de divorcio y están de moda en EEUU…