El diario de Amilibia: Un futuro de mierda

Perdóneme el lector que debo de tener por ahí, probablemente un alma sensible, pero no me queda otra que titular así. Gracias a una columna de Bárbara Blasco en “El Mundo” me entero de que en Corea del Norte sucede algo que va más allá de la metáfora del futuro que nos espera. Leo: “Todo ciudadano está obligado a guardar su mierda y llevársela a la administración del Estado para que la use como fertilizante. Se han reportado robos de mierda de unos vecinos a otros por no llegar a la cantidad mínima que exige el Estado”. No me explico cómo es posible que tal genialidad no se le haya ocurrido a Luis Planas, ministro de Agricultura. Digo más: ya que la idea no es suya, sino de Kim Jong-un, ¿por qué no la copia inmediatamente? Pasemos de la máquina del fango a la de enmierdar, porfa.

Como casi todas las grandes ideas, también plantea un problema colateral: el reparto de mierda entre las comunidades. ¿Exigirá Cataluña una parte de mierda superior en peso y calidad a la que reciba el resto? ¿O más bien demandará (Puchi ya confirmó que el Estado español debe 450.000 millones a Cataluña) que los Països Catalans gestionen la mierda de sus nacionales sin tener que rendir cuentas al Gobierno central? ¿Será el caganer el símbolo de sus reivindicaciones? ¿Decidirá el president mediante ley que ningún catalán viaje al extranjero sin haber defecado antes en Cataluña para así evitar, en parte, que España siga abonando sus tomateras con estiércol indepe?

Y qué decir de los vascos. Otegi declarará que la mierda vasca es superior a todas para la fertilización y la generación de biocombustible por el ADN vasco, el RH negativo y la gran gastronomía vasca. La mierda vascongada, dirá, es mierda al pilpil, así que vamos a revisar el cupo, ¿eh?