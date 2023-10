Las dificultades de Marta Díaz al grabar la docuserie sobre su vida: "He atravesado un momento horrible"

Lainfluencer Marta Díaz presentaba por todo lo alto en la capital 'La Vida de Marta Díaz', una docuserie de tres capítulos que muestra los aspectos más escondidos de su trabajo como creadora de contenido y su faceta más intima.

El nerviosismo de la protagonista se percibía en la alfombra del photocall, y no es para menos, la tiktoker se adentra en las pantallas de todos los españoles para compartir una realidad que no se muestra por redes sociales. "Me vais a ver en todos mis moods, en toda mi esencia", asegura la influencer revelando que ríe y llora en compañía de sus amigos y familia durante el documental. Las creadoras de contenido siempre han insistido que dentro de una rutina caótica y deseada por muchos, llenas de eventos y viajes, son personas, a las que les afectan las críticas y tienen problemas como el resto de los mortales. Por ello, mostrar la vida real de las influencers está marcando tendencia.

"Es lo más complicado y duro que he hecho en mi vida", revela Marta. El proceso de grabación día tras día de todos los momentos y ser consciente de que lo vas a compartir y retransmitir por plataformas a las que acceden miles de personas es una circunstancia que afecta en el trabajo. Asimismo, ha confesado haber atravesado "un momento horrible" durante la grabación, lo que le ha dificultado llevar a cabo el proyecto "mi vida cambió de manera radical".

La tiktoker ha recelado que cuando le ofrecieron la oportunidad con una propuesta de idea no dudó en tirarse a la piscina y no defraudar a sus fans, ofreciendo lo que ahora mismo todos reclaman. Sin embargo, durante la grabación se le pasó por la mente la idea de no sacar el proyecto y el cancelarlo.

‘La vida de Marta Díaz’, producido por Mediaset España en colaboración con Producciones Mandarina y desarrollado por Mediterráneo Mediaset España Group, muestra la faceta más íntima de la persona que está tras la joven creadora de contenido digital y descubre su estilo de vida, sus logros, inquietudes y sus pasos en cada nueva aventura profesional.

Sus compañeros de profesión le han acompañado durante la presentación de su docuserie y han compartido los aspectos que más destacan y admiran de Marta en el mundo de la influencia y las redes sociales.