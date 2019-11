El viaje de Leonor a Barcelona, las buenas noticias de Sara Carbonero y la infelicidad de Terelu

Marta Ortega espera una niña. Apunte sin foto y que, yo juraría, ya sabíamos. ¿O lo he soñado? Espero no haber llegado ya al punto en que sueño con gente del mundo del corazón y profetizo el sexo de los bebés que esperan. Me estoy empezando a preocupar. Mariló Montero muestra su casa de Sanlúcar y habla de su nueva vida. Me chiflan las nuevas vidas de las famosas. Siempre llega un momento en que tienen nuevo novio, nueva casa o nueva vida. Ser famoso me lo imagino yo como vivir por capítulos. Ahora, Mariló Montero estrena programa en Canal Sur y publica su primera novela. Y, ojo a esto, es coach emocional y de vida. Parádmelo todo. Os lo digo otra vez: Mariló Montero coach emocional y de vida. ¿Recordáis cuando dijo que el aroma de limón prevenía el cáncer? ¿O cuando se preguntaba si las almas se trasplantaban con los órganos? Estoy por pedir hora solo para luego poder contarlo aquí. O también podría ofrecerle mis servicios para adivinar el sexo de los bebés de los famosos que acudan a su consulta en estado de buena esperanza. Coach emocional y de vida y, además, le adelantamos el sexo de su bebé. Por el mismo precio. Yo lo veo.

Se celebra también en la portada, abajo y en “chiquitico”, la buena noticia sobre el estado de salud de Sara Carbonero tras finalizar su tratamiento. Bien. Las noticias de salud siempre me dan cosica. Me frenan en seco esta superficialidad mía de miércoles mañanero, rosa y vermutero.

“ ¡Hola! ” nos trae a la Princesa Leonor , que acaba de cumplir 14 años, y que, además, ya se ha estrenado en actos públicos. Primero en los Premios Princesa de Asturias y ahora en la celebración del décimo aniversario de los Premios Princesa de Girona. Pese a los momentos convulsos que se viven en Cataluña, el primer viaje oficial de la niña (ya no tan niña) ha sido muy celebrado. Ha hablado con soltura en varios idiomas, iba monísima, es natural y encantadora. El juego de palabras del titular (una princesa de premio) lo voy a pasar por alto y no voy a decir nada.

Raquel Bollo , que va a ser abuela, no va a ser menos que Mariló Montero y también nos enseña su casa. Muy bien todo. Me siento la encargada de una inmobiliaria echando un ojo a lo que tenemos.

Pol dice que Joao le salvó la vida sin saberlo. Y yo leo esto y me quedo igual. A ver, Siri, dime quién son Pol y Joao y pídeme otro vermú. Vale, Pol es el ex de Adara, ambos se conocieron en “GH 17” (17, virgen Santa) y tras romper con ella cayó en una depresión que le llevó a un desenfreno de sexo y alcohol. Y el maestro Joao de “GH Vip” apareció y le salvó, porque le sacó de la mala vida. Dramas del mundo moderno.

A ver “ Lecturas ” qué nos cuenta (que estén las Campos, que estén las Campos). No, no están las Campos. Jorge Javier , que va a ser operado de nuevo, va a hacer testamento antes de la intervención. Otra vez con la salud, con lo hipocondríaca que soy yo. Después del ictus que sufrió debe volver a pasar por quirófano, pobre. Ánimo. Y yo voy ir pensando en hacerme un chequeo.

“Diez Minutos” tiene en portada a Terelu. ¡¡SÍ!! Disculpen el entusiasmo. No lo está pasando bien Terelu. Al hecho de que no se venden sus propiedades, de que ya no está en Telecinco, de que con los ex compañeros no hay muy buen rollo y de que su madre y hermana tampoco la ayudan mucho, a eso además se suma que en su primer día de universidad, Alejandra, su hija, sufrió acoso. Es que montas un circo y te crecen los enanos. Fue horrible porque cuando la profesora le hizo una pregunta todo se giraron a mirarla. Lo cuento y se me ponen los pelos como escarpias.

El hijo de Ana Obregón vuelve al trabajo tras una recaída de su enfermedad, a Jesús Vázquez le encanta estar como un tren de cercanías y Susanna Griso comenta que a la gente le sorprende que su marido y ella tengan diferentes ideas políticas. Y con esto y un bizcocho, tenemos el repasito a las portadas del cuore listo.