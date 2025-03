Endometriosis y dispareunia: la realidad que dificulta la vida íntima de las mujeres

Hoy, 14 de marzo, es el Día Mundial de la Endometriosis y eso implica la importancia de visibilizar un síntoma frecuente, pero demasiado ignorado: la dispareunia, o dolor durante las relaciones sexuales. Según diversos estudios, aproximadamente la mitad de las personas diagnosticadas con endometriosis padecen dispareunia profunda, es decir, dolor con la penetración profunda. Este dolor está frecuentemente relacionado con lesiones endometriósicas localizadas en los ligamentos útero-sacros y en el espacio retrocervical, que provocan inflamación crónica y adherencias, dificultando significativamente la vida sexual.

Según un reciente estudio realizado por IntyEssentials en colaboración con BVA Xsight (instituto de sondeos en Francia), se constató que alrededor del 50% de las participantes con endometriosis identifican la dispareunia como el síntoma que más impacto tiene sobre su calidad de vida sexual y su bienestar emocional, provocando ansiedad anticipatoria y reducción considerable en la frecuencia de las relaciones íntimas.

Claves prácticas para mejorar el confort sexual

Afortunadamente, además de los tratamientos médicos de la endometriosis (analgésicos, hormonales o cirugía de las lesiones), hay medidas cotidianas y consejos que ayudan a las pacientes a tener una vida sexual más cómoda y placentera. A continuación, presentamos algunas recomendaciones de especialistas para manejar la dispareunia y el malestar asociado, incorporando incluso novedades en productos naturales que favorecen la relajación de la musculatura vaginal:

-Higiene íntima adecuada: Mantener hábitos de higiene saludables pero no excesivos. Evitar agentes irritantes (jabones perfumados, duchas vaginales, geles no específicos): estos productos pueden alterar la mucosa, causando irritación, sequedad o dermatitis de contacto. En su lugar, use agua tibia y un jabón íntimo suave (pH fisiológico) una vez al día, y enjuague bien. Una buena higiene previene infecciones que podrían empeorar el dolor.

-Lubricación e hidratación: Asegurar una lubricación óptima durante las relaciones. Dedicar tiempo suficiente a los juegos previos y estimulación para fomentar la lubricación natural. Si la sequedad persiste, se recomienda aplicar un lubricante hidrosoluble (de base acuosa) antes y durante la penetración. También se puede recurrir a bálsamos nutritivos naturales para la vulva, en uso diario para mejorar la hidratación y el cuidado de los tejidos vulvares y la sequedad. Muy importante en cambio, evitar la vaselina o aceites caseros, que pueden irritar la zona con el tiempo así como disruptivos de la flora vaginal.

-Aplicar calor y relajar la musculatura: Preparar el cuerpo antes del coito puede reducir mucho el dolor. Un baño tibio o aplicar calor local en la pelvis durante 10-15 minutos antes de la relación eso ayudaría a relajar la musculatura pélvica y a disminuir la tensión. Algunas mujeres encuentran útil hacer respiraciones profundas o ejercicios suaves de suelo pélvico (contracciones y relajaciones) para aliviar espasmos. Si existe hipertonía(contractura) del suelo pélvico por reflejo de protección al dolor, la fisioterapia especializada puede enseñar a relajar conscientemente esos músculos, la idea es iniciar la intimidad en un estado de máxima relajación corporal.

-Rutina de confort antes de la penetración: Los terapeutas sexuales sugieren establecer una rutina previa al coito enfocada en el confort. Por ejemplo: tras un baño caliente, realizar un prolongado juego previo sin prisa, centrado en caricias y estimulación del clítoris (en lugar de apresurar la penetración). Retrasar la penetración hasta estar completamente excitada incrementa la lubricación natural y reduce el dolor. Esta fase de excitación también provoca cambios fisiológicos (la vagina se alarga y el útero se eleva ligeramente) que pueden alejar los implantes dolorosos de la zona de fricción, atenuando la coitalgia. Asimismo, es esencial comunicar abiertamente con la pareja: avisar qué movimientos duelen, pactar señales para detenerse si el dolor aparece, y explorar juntos alternativas.

-Posiciones sexuales favorables: No todas las posturas afectan igual. Se recomienda probar posiciones que den control a la persona afectada sobre la profundidad y ángulo de la penetración. Por ejemplo, la posición de la mujer arriba (encima de su pareja) le permite regular la intensidad y evitar profundizar más allá . Otras posturas laterales o con las piernas menos elevadas pueden limitar la penetración profunda. Cada pareja debe experimentar para encontrar las posiciones menos dolorosas. Si cierto ángulo causa dolor punzante (por presión en un punto lesionado), es preferible cambiar de postura en vez de continuar y agravar el malestar. También conviene no prolongar demasiado la penetración en una misma zona dolorosa; alternar con estimulación manual u oral puede ayudar a distribuir las sensaciones placenteras sin sobrecargar el punto de dolor.

-Concentrados naturales para intensificar el placer: En los últimos años, han surgido productos naturales que pueden ser aliados para las mujeres con dispareunia. Un ejemplo innovador es el uso de concentrados intensificadores a base de extractos naturales. Los especialistas recomiendan un enfoque multidisciplinar que abarque tratamiento médico (hormonal o quirúrgico), fisioterapia especializada en suelo pélvico y acompañamiento sexológico o psicológico. Para complementar estos abordajes clínicos, es fundamental adoptar soluciones concretas para minimizar las molestias durante la intimidad. Entre ellas destaca la "Rutina Dispareunia IntyEssentials", específicamente diseñada para quienes sufren dolor en las relaciones sexuales debido a la endometriosis.

Esta rutina integral incluye:

Un lubricante natural hidratante que previene la sequedad vaginal y facilita la penetración suave.

hidratante que previene la sequedad vaginal y facilita la penetración suave. Un aceite de masaje neutro que prepara la zona íntima mediante suaves masajes, ayudando a relajar la musculatura pélvica.

neutro que prepara la zona íntima mediante suaves masajes, ayudando a relajar la musculatura pélvica. Un set de anillos Ohnut de silicona suave, que colocados en la base del pene o juguete íntimo, limitan la profundidad de penetración, evitando el contacto doloroso con áreas sensibles.

Adicionalmente se puede usar un concentrado intensificador natural aplicándolo sobre la vulva y el clítoris para así ayudar a estimular el flujo sanguíneo local e incrementar la sensibilidad para favorecer una relajación efectiva de la musculatura lisa vaginal, disminuyendo así la percepción del dolor y mejorando la calidad del placer sexual.

Este conjunto de estrategias prácticas permite a las personas afectadas recuperar progresivamente el disfrute de su sexualidad sin miedo al dolor.

La dispareunia asociada a la endometriosis no es una fatalidad. Hablar abiertamente sobre este problema con los profesionales de salud y buscar soluciones adaptadas puede marcar una diferencia significativa en la vida sexual y emocional de quienes conviven con esta enfermedad. Visibilizar este síntoma y ofrecer recursos prácticos es clave para una mejor calidad de vida sexual y personal.