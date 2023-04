Esto es lo que hará Meghan Markle el día de la coronación de Carlos III

El palacio de Buckingham confirmó ayer que el príncipe Harry asistirá finalmente a la ceremonia de coronación de su padre el próximo 6 de mayo, en la Abadía de Westminster. Lo hará solo, sin la compañía de su esposa, Meghan Markle, ni de sus hijos, Archie y Lilibet Diana.

La duquesa de Sussex permanecerá en su residencia de Montecito, en California, a donde se mudaron tras salir de la familia real británica. Se da la coincidencia de que el mismo día de la coronación es el cuarto cumpleaños del primogénito de los Sussex. Motivo por el que probablemente la duquesa ha decidido no desplazarse a Reino Unido.

En declaraciones que recoge el "Daily Mail", Omid Scobie confirmó que el cumpleaños de Archie "influyó en la decisión de la pareja" y que esperaba que Harry hiciera "un viaje bastante rápido al Reino Unido". Está previsto que el duque solo asista a la ceremonia.

Según publica el miso medio, el rey Carlos III está "muy decepcionado" por no poder ver a la duquesa de Sussex ni a sus nietos en un día tan importante, pero "feliz" de que finalmente el menor de sus hijos sí pueda estar presente. No obstante, este medio también asegura que la mayor parte de la familia real británica, en especial Kate Middleton, princesa de Asturias, ha sentido "alivio" al saber que no tendrá que ver la cara a su cuñada.