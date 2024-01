Eugenia Osborne reacciona a la felicitación de Gabriela Guillén a su hermana Claudia tras convertirse en mamá

Aunque Claudia Osborne dio a luz el pasado 22 de enero, no fue hasta ayer, día 24, cuando conocimos la noticia. La llegada de Bertín a la Clínica Ruber Internacional de Madrid para conocer a su nieta generó un gran revuelo mediático y todas las miradas estuvieron puestas en el clan y en Gabriela Guillén. Mientras el presentador de televisión visitaba a su hija y a la pequeña Violeta en el hospital, la modelo se encontraba de compras junto a su madre en un conocido centro comercial de Madrid.

Nasa más desvelarse el nacimiento de la pequeña, la fisioterapeuta fue preguntada por los medios sobre el asunto. Aunque no quiso pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con Bertín y su entrevista de "¡De viernes!", Gabriela Guillén felicitó públicamente a Claudia y le deseó todo lo mejor. Su hijo y la nueva nieta del cantante de rancheras se llevan 22 días de diferencia y, al contrario que ha hecho con Violeta, Bertín no ha conocido aún al pequeño y, de momento, no tiene intención de reunirse con Gabriela y su retoño.

Gabriela Guillén se sienta en '¡De viernes!' para desenmascarar a Bertín Osborne Europa Press

La llegada al mundo de la nueva hija de Claudia ha llenado de alegría y amor a la familiar. La última en hablar públicamente sobre la feliz noticia ha sido Eugenia, la segunda hermana de las Osborne Domecq. Al ser preguntada por la felicitación de Gabriela Guillén hacia la coach, la empresaria se ha quedado sorprendida. Con cierta cara de asombro, Eugenia ha expresado que "no sabía" nada "pero gracias".

Siempre tan discreta, la hija de Bertín ha desvelado cómo se encuentra su padre en estos momentos. A pesar de la dura entrevista de Gabriela Guillén en "¡De viernes!", ha asegurado que "está muy bien, muy contento, muy bien. Está muy emocionado y sobre todo muy contento por Claudia, y la verdad es que estamos todos muy bien". Sobre su hermana, Eugenia ha desvelado que "está muy bien y muy tranquila. Y la niña es guapísima. Está sanísima también y, nada". "Micaela está feliz, no para de decir bebé, bebé, bebé y hace "sh" cuando está durmiendo. Muy graciosa", ha añadido, emocionada por la llegada de la bebé. Sin más dilación, Eugenia ha zanjado su intervención, sin entrar en ninguna cuestión relacionada con Gabriela Guillén y la situación que mantiene ahora mismo con Bertín.