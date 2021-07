Gente

Mercedes Milá no se corta y responde a Carmen Lomana tras sus palabras sobre su físico

Si por algo es conocida Carmen Lomana es por no morderse la lengua. La socialité y colaboradora de este periódico no tiene reparos a la hora de publicar abiertamente lo que piensa, una espontaneidad que en más de una ocasión le ha traído alguna que otra polémica... Recientemente, la exsuperviviente dedicó unas palabras muy poco favorecedoras a Mercedes Milá, la que fuera presentadora de ‘Gran Hermano’, después de que uno de sus compañeros la comparara con ella. “Yo la adoro, pero físicamente está para echarla a los leones”, comenzó diciendo en ‘Espejo Público”.

Consciente del berenjenal en que podría meterse, Carmen Lomana quiso puntualizar: “Es guapa, pero tiene la piel... No es cuestión de dinero, es cuestión de quererse y cuidarse, porque yo si me hubiera tirado a matar toda la vida estaría como un higo”. Rápidamente, numerosos medios se hicieron eco de sus declaraciones, pero de momento Mercedes Milá no se había pronunciado al respecto.

Carmen Lomana en una imagen de archivo

Ahora, la famosa presentadora, que tampoco tiene problemas a la hora de soltar lo primero que se le pasa por la mente, ha respondido a Carmen Lomana a través de su cuenta de Instagram. Mercedes Milá ha recuperado las declaraciones de la socialité y, junto a ellas, ha escrito el siguiente mensaje a sus más de 190.000 seguidores: “¿Vosotros qué creéis? ¿Me he echado a los leones?”, ha preguntado.

Parece que la periodista se ha tomado con humor las declaraciones de Carmen Lomana y, en esta ocasión, ha preferido no entrar en polémicas. ¿Seguirá Mercedes Milá los consejos de la socialité y empezará a cuidar un poco más su piel?