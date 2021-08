El hijo de Carlos Sainz luce cuerpazo en las playas de Formentera

Gente

Hace solo dos días el hijo de Carlos Sainz, de 26 años, bicampeón del mundo de rallies, saltó a titulares porque se enteró de su podio mientras estaba con unos amigos en un restaurante en Formentera. Y así lo manifestó en su redes sociales este joven que se decantó por la Fórmula 1 después de conocer a su ídolo y amigo Fernando Alonso. “Mi segundo podio con Ferrari y super feliz por todo el equipo después de todo el esfuerzo que hemos puesto en esta primera parte de la temporada. Viene (de nuevo) de una manera atípica, pero... ¡salud! FORZA FERRARI”, aseguró el piloto español en su cuenta de Instagram. La descalificación de Vettel regaló a Carlos Sainz Jr. el podio en el GP de Hungría, cuando se enteró estaba cenando con sus amigos en un restaurante.

Como curiosidad, desde que comenzó a competir en esta categoría, el joven piloto usa el dorsal número 55. Lo eligió porque su número favorito de niño era el 5 y cuando quiso usarlo ya lo tenía ‘cogido’ Sebastian Vettel, el piloto que años después le abriría las puertas de la escudería roja, así que optó por el doble dígito como su talismán. Hoy, Vettel vuelve a traerle suerte.

Carlos Sainz en las playas de Formentera

Hoy los paparazzis han capturado al joven en las playas de Formentera donde ha acudido con unos amigos a bañarse. El hijo de el Rey luce cuerazo ya que es un gran amante de los deportes. Natación, bicicleta, golf y boxeo son sus disciplinas favoritas. Competitivo, arriesgado, peleón y discreto al máximo, el joven piloto anunció el año pasado su fichaje por Ferrari para la temporada 2021, tras dos en McLaren. Pese a que muchos puedan pensar que fue su padre el que le ‘incitó’ a ser piloto, no es del todo así. Su padre siempre le exigía buenas notas para poder dedicarse a la competición y su madre Reyes Vázquez de Castro fue la que le apoyó incondicionalmente.

Igual que su padre, Carlos lleva la discreción como una de sus máximas en la vida. Aunque no evita ninguna pregunta sobre su novia, prefiere no posar con ella en los escasos eventos a los que asiste. Desde principios de 2017 sale con Isabel Hernáez Fúster, una joven periodista de moda. Esta vez los paparazzis no pudieron captarlo en ninguna actitud cariñosa, pero sí pasando un buen rato con sus amigos. ¿Será el hijo de Carlos Sainz el nuevo Fernando Alonso?