Malú zanja los rumores de mala relación con David Bisbal

Ríos de tinta hizo correr el encontronazo que David Bisbal y Malú protagonizaron en la final de ‘La Voz’ allá por 2013 ante unos atónitos Jesús Vázquez, Antonio Orozco y Rosario Flores. Ambos artistas se ‘enzarzaron’ después de que el almeriense invitase por redes sociales a sus fans a votar masivamente para que su candidata, Dina, se hiciera con la victoria en el ‘talent show’ musical, algo que la pareja de Albert Rivera le recriminaba duramente, asegurando que ella no había acudido a sus seguidores para que votasen por su favorito. Momento en el que el triunfito respondía que no pasaba nada por cuidar a sus fans, provocando la ira de la madrileña ante esta insinuación de que ella no hacía lo propio.

Desde entonces, mucho se ha hablado de una enemistad entre Bisbal y Malú, que hasta ahora - 8 años después - no habían vuelto a coincidir en público. El regreso de ambos como coaches en la próxima edición de ‘La Voz’ hizo que muchos se preguntasen cómo sobrellevarían la tensión en su reencuentro.

Por suerte, y haciendo gala de su sentido del humor, Malú ha despejado las dudas compartiendo una fotografía con Bisbal en sus redes sociales con las que ha dejado claro - por sus sonrisas y su complicidad - la buena relación que tiene con el almeriense. “Hoy nos hemos vuelto a pelear... no tenemos remedio. Te quiero compi”, ha publicado la cantante de ‘Aprendiz’, respondiendo con ironía a los que aseguran que se lleva fatal con el triunfito.