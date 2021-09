La relación de Carmen Janeiro y Luis Masaveu, ¿irrecuperable?

Gente

Carmen Janeiro ha pedido a los suyos que guarden los secretos de una relación sentimental que ha hecho aguas… de momento. Pero sabemos que se trata de un cese temporal de la convivencia y no de una ruptura definitiva. Una tesis que apoya la periodista Marisa Martín Blázquez, quien cuenta que «la ruptura no es definitiva. Se han dado un periodo de tiempo para ver si la relación puede arreglarse o no».

Carmen no se habituaba a la vida en Portugal, donde permanece Luis Masaveu por negocios, y quiere estar más cerca de su familia, sobre todo de su madre, Carmen Bazán. Prefiere instalarse entre El Bosque y Marbella. En la localidad malagueña pretende abrir una escuela de yoga, disciplina en la que es una experta. A la hermana de Jesús Janeiro le gustaría llevarse con ella a su progenitora, pero Bazán no quiere dejar El Bosque, porque ahí tiene hecha su vida con sus amigas y vive cerca de sus otros hijos y nietos.

Precisamente, es una de las íntimas amigas de la matriarca, M. A., quien desvela a LA RAZÓN que «Carmen madre sigue instalada en “Ambiciones”, se encuentra bien de salud y no es cierto que esté deprimida. Hace una vida muy tranquila, incluso sigue conduciendo su coche, se puede valer para todo por sí misma. En cuanto a su hija, que yo sepa, no se ha separado de su pareja, hace menos de un mes me lo desmintió su madre. Se están contando muchas mentiras… Carmen Bazán no quiere irse a vivir a Marbella, porque su ambiente lo tiene aquí, en El Bosque, y le costaría mucho abandonar el pueblo. De todas formas, ella cuenta con ahorros suficientes como para vivir donde le dé la gana. Administra muy bien su dinero».

Según nos revela el periodista Jesús Manuel Ruiz, «Carmen Janeiro lo está pasando muy mal, llora desconsoladamente e intenta arreglar como sea la situación. A mí me confirman que desde febrero ya no vive con Luis, pero intenta reconducir las cosas para llegar a una reconciliación. Pero Masaveu no está por la labor, no hay vuelta… El entorno de Luis no acepta el mundo que rodea a la familia Janeiro Bazán, no lo llevan bien. Y mientras no se conocía la relación entre Carmen y Luis, no hubo problemas, pero desde que se descubrió el noviazgo el año pasado todo fue a peor. Recordemos que Luis ni asistió al entierro de Humberto Janeiro ni se le vio este verano en la misa en recuerdo del patriarca. No quiere ser participé del mundo del corazón, y los Masaveu no aceptan esa faceta de Carmen».

Luis Masaveu, después de diez años junto a Carmen, ve el panorama más negro. Debe seguir atendiendo sus negocios en Portugal, y no está por la labor de mantener un noviazgo a distancia, porque Carmen ha decidido permanecer en Marbella. Aquí residieron los dos hasta que el empresario tuvo que trasladarse al país lusitano. Y, de hecho, se ha publicado que vendió la lujosa propiedad que tenía en la capital marbellí este verano.

Otra fuente cercana a los Masaveu indica que «aquellos rumores de boda eran falsos, a Luis ni se le pasaba por la cabeza casarse con Carmen, que el compromiso no era tan fuerte como para pensar en una boda. La ruptura se produjo a finales de enero y tendrían que cambiar mucho las circunstancias para que haya una vuelta atrás». Una de sus amigas, María, admite que «Carmen es una mujer sensible y le afectan mucho las cosas. La crisis con Luis le está haciendo mucho daño porque sigue enamorada de él... pero no se ve viviendo en Portugal». Dos versiones, pues, para una misma historia.