La pulla de María del Monte a Isabel Pantoja sobre Kiko Rivera e Isa

María del Monte ha acudido como invitada a “Viva el verano” donde se ha abierto en canal ante las preguntas de Toñi Moreno. Tras sincerarse acerca de cómo han sido estos dos últimos años, maracados por la pandemia y por el fallecimiento hace tan solo dos semanas de su madre, la cantante ha recibido dos mensajes muy emotivos de Kiko Rivera y de Isa Pantoja. Los hijos de Isabel Pantoja le han dedicado unas cariñosas palabras que han provocado que Del Monte le envíe un dardo envenenado a la tonadillera.

Maria Del Monte, muy arropada por su familia en el entierro de su madre FOTO: Cristobal Dueñas GTRES

«Quiero mandarte un súper beso y un súper abrazo. Te sigo considerando de la familia porque son muchos los años vividos y recuerdos que son imposibles de olvidar, aquí me tienes cuando lo necesites», expresaba Kiko Rivera. Tras escuchar el mensaje, María del Monte afirmaba que seguía teniendo mucho cariño a los hijos de Pantoja. «Lo bonito de la vida es esto, puedes no tener contacto, pueden prohibirte ver a una persona, pero nadie puede prohibirte que quieras a una persona. A mí nadie me va a prohibir querer a una persona«, unas palabras que muchos han entendido como un dardo envenenado a la cantante de “Marinero de luces”.

Por su parte, el mensaje de Isa Pantoja la emocionaba especialmente. «Eres una persona muy especial, sabes que tenemos una conexión muy bonita y tengo recuerdos de mi infancia muy bonitos a tu lado. Espero que llegue el día en el que te pueda presentar a Alberto. Te mando mucha fuerza», comentaba la colaboradora de “El programa de Ana Rosa”.

«Nadie puede impedir que tú quieras a quién te dé la gana, esté donde esté. Ella es una niña muy especial. Todos necesitamos de todos», expresaba muy emocionada sobre Isa.