La Primera Comunión de Bianca reúne a Enrique Ponce y Paloma Cuevas

Gente

Reencuentro

Sábado de celebraciones familiares en «La Cetrina». Las últimas que tendrán lugar en la finca de Enrique Ponce, que ha sido puesta a la venta y ya ha sido visitada por posibles compradores. Además del 49 cumpleaños de Paloma Cuevas, la familia celebra la Primera Comunión de su hija pequeña, Bianca, de nueve años.

A las doce de la mañana, tendrá lugar la ceremonia religiosa, un acto al que acudirán tan solo los más íntimos y, seguramente, Margarita Vargas, madrina de la niña, y para el que se ha habilitado un altar en el jardín cubierto, en el que no faltará un capote de Ponce bordado con la Virgen de Guadalupe, la Inmaculada Concepción y Jesús Caído. Sillas blancas y mucho fervor.

A la una y media, se servirá el cátering y, más tarde, la comida. En las invitaciones se especifica que los invitados están citados a las siete de la tarde en la finca. Pocos, pero bien elegidos. El grupo de amigas incondicionales de Paloma, sus parejas y sus hijos. En esa lista figuran desde Margarita Vargas y su marido, Luis Alfonso de Borbón, hasta Lydia Bosch, Paloma Segrelles, Patricia Cerezo, Paula Echevarría, Cristina Yanes, Fiona Ferrer y Genoveva Casanova. Todos recibieron la invitación, pero algunos ya han excusado su presencia.

Casanova explica a LA RAZÓN que «no puedo asistir porque ya tenía un compromiso anterior ineludible. Soy igual amiga de Paloma y de Enrique, pero en esta ocasión no puedo acompañarles». Tampoco estará Paloma Segrelles, ni Ramón García, ex marido de Patricia Cerezo, quien afirma que «ese día estaré en Bilbao visitando a mi madre». Sí acompañó a su ex y a un grupo de familiares y amigos, el pasado jueves, en la celebración de la puesta de largo de su hija Natalia, que acaba de cumplir 18 años. Un fiesta nocturna en el antiguo monasterio de Boadilla del Monte, hoy reconvertido en hotel y marco de festejos.

Pero la ausencia más sonada será la de la actual pareja de Ponce, Ana Soria. Ni fue invitada ni se la espera.

Ponce deleitará a sus invitados con una capea en la que lidiará varios becerros y también cantará alguno de sus boleros. Ahora que se ha retirado temporalmente de los ruedos, el torero tiene tiempo para grabar su primer disco y en el que ha encontrado en su amigo Luis Miguel a su mayor valedor. Incluso podrían hacer junto a él un dueto.

Para Bianca será una ocasión única. Hace ya muchos meses que no consigue reunir a sus padres bajo el mismo techo. La niña, y su hermana, lo pasaron mal al conocer la noticia de la ruptura matrimonial de sus progenitores.

Enrique Ponce y Ana Soria por las calles de Nimes FOTO: GJN GTRES

En un plazo relativamente corto, dicen los que están al tanto de la más que segura venta de la finca, La Cetrina pasará a manos de otro propietario. Una finca que ha acogido las grandes citas familiares y que Cuevas decoró con un gusto exquisito.

La finca está situada en la localidad jienense de Navas de San Juan, cuenta con novecientas hectáreas dedicadas a la explotación agrícola, a la cría de toros bravos, sementales, vacas, y una zona de olivos en la que se elabora un aceite que se vende en rincones del gourmet de unos grandes almacenes y en restaurantes de lujo de toda España. En La Cetrina pasó el confinamiento Ponce, junto a Cuevas, las hijas de ambos y los padres de Paloma, hasta que a principios del verano de 2020 el matrimonio anunciaba su separación.

En el grupo de las más fieles amigas de la hija de Victoriano Valencia no faltan tampoco los divorcios. Bien lo saben desde Lydia Bosch a Paula Echevarría, Fiona Ferrer, Paloma Segrelles, Genoveva Casanova y más recientemente Patricia Cerezo. Todas ellas mantienen una relación cordial y de respetuosa amistad con sus ex por el bien de sus hijas.

Nuevas ilusiones

De hecho, fue la propia diseñadora la que hizo saber al torero que a sus hijas les disgustaba el comportamiento que exhibía en las redes con Ana Soria. Y él reaccionó de inmediato. Por su parte, Paloma Cuevas escogió la vía de la discreción y se ha dedicado desde su ruptura por completo al cuidado de sus padres y de sus hijas, aunque fuentes cercanas apuntan que podría estar ilusionada con otro hombre, del que no se conoce la identidad. Ella calla, su silencio es absoluto. Este sábado no se hablará en La Cetrina de nuevos amores ni desdenes. Bianca quiere que la armonía presida uno de los días más hermosos de su corta vida. Y así será. La imagen de todos juntos dará que hablar.