La fiesta sorpresa (ya no) que las amigas de Paloma Cuevas le preparan por su 49 cumpleaños

El próximo 15 de septiembre, Paloma Cuevas cumplirá 49 años, y sus amigas más incondicionales le están preparando una fiesta sorpresa para celebrarlo. La exmujer de Enrique Ponce cuenta con un grupo de incondicionales y fieles amistades que están siendo su mayor apoyo desde que se separó del torero. Entre ellas están Genoveva Casanova, Lydia Bosch, Cristina Yanes, Paula Echevarría, Patricia Cerezo, Margarita Vargas, Mamen Sanz, Fiona Ferrer y Estrella Morente.

Será una cena, y sentimos de algún modo haber desvelado la sorpresa, solamente para chicas, todas las mencionadas quieren que esa noche sea muy especial para Paloma, a la que adoran. Han sido ellas quienes la han ayudado en sus momentos más difíciles.

Cristina Yanes, Paloma Cuevas y Margarita Vargas

Ya tienen elegido hasta el restaurante, que se encuentra en las afueras de la capital madrileña, pero que no vamos a descubrir. Si no cambian las cosas, únicamente desvelar que el local está en las inmediaciones de la urbanización La Finca, una de las mejores de Europa, y en la que Paloma y su ex Enrique son dueños de una parcela que les regaló hace años el mismo padre de Cuevas, el que fuera una gran figura del toreo, Victoriano Valencia.