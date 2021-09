Antonio Najarro: “De niño he sufrido insultos y el rechazo en clase”

Gente

En España, hablar de la danza es hablar del bailarín y coreógrafo Antonio Najarro. Verle bailar es una experiencia única. Parece increíble que exista un bailarín capaz de bailarlo todo con esa facilidad creando la “perfecta” coreografía. Un bailarín polifacético que baña su arte de emoción, traspasando todas las fronteras.

El próximo octubre se estrenará en TVE “Un país en Danza”, dirigido y presentado por Antonio Najarro, el primer programa del canal dedicado a la danza en 19 años. En cada capitulo, contarán cómo la danza se ha vinculado con otras disciplinas a través de testimonios de personalidades de diferentes sectores, como el patinador español Javier Fernández, el cineasta Carlos Saura, el virtuoso Ara Malikian o la nadadora olímpica de sincronizada Ona Carbonell.

El bailarín y coreógrafo Antonio Najarro con Javier Fernández FOTO: Nasrin Zhiyan

Antonio Najarro (Madrid, 1975) formado por los más prestigiosos maestros de danza en todos los estilos: ballet clásico, escuela bolera, clásico español, folclore, flamenco y danza contemporánea, obtuvo Matrícula de Honor en Danza Española en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid.

Con tan solo 15 años comienzo su prometedora carrera profesional ingresando en el Ballet Nacional de España bajo la dirección de Aurora Pons, Nana Lorca y Victoria Eugenia, ascendiendo tres años más tarde a la categoría de Primer, con Aida Gómez, en la dirección artística de la compañía.

En 2011 fue nombrado director del Ballet Nacional de España y aunque conserva el estilo, abre una vía para la nueva creación, y apoya y amplia la difusión del folclore nacional.

Su vocación creadora le lleva muy pronto a crear su propia Compañía Antonio Najarro en 2002, para la que ha coreografiado cuatro producciones: Tango Flamenco (2002), Flamencoriental (2006), Jazzing Flamenco (2008) y Suite Sevilla (2011).

En Julio de 2020, estrena con su propia Compañía el espectáculo “Alento” en el Teatro del Generalife, dentro del 69 Festival Internacional de Música y Danza de Granada, obteniendo un gran éxito de publico y prensa, siendo la primera compañía de danza española en presentar un espectáculo tras la pandemia.

Es habitual creador de piezas para grandes figuras del patinaje artístico sobre hielo, obteniendo Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Invierno Salt Lake City (2002) con Flamenco para la pareja francesa Marina Anissina y Gwendal Peizerat y con Poeta y Otoño Porteño (2006-2008) para el suizo Campeón del Mundo, Stephane Lambiel y Medallas de Oro en los Campeonatos del Mundo de Boston (2016) y Campeonatos de Europa (2017 y 2019) para el español Javier Fernández con la coreografía Malagueña de Ernesto Lecuona. En 2018 colabora como coreógrafo, junto a la entrenadora Mayu Fujiki, con el Equipo Nacional Español de Natación Artística en la coreografía Pasión Malagueña.

-Hoy tengo el placer de entrevista a mi gran amigo, Antonio Najarro. Enhorabuena Antonio por tu magnífica carrera profesional. La danza es el arte de crear emociones a través de tu cuerpo. Es algo que no acaba nunca, siempre evoluciona. ¿Cuándo descubriste tu verdadera vocación?

-Fue desde muy pequeño. Con apenas 6 años solía visitar la Feria de Málaga, y fue allí donde descubrí la estética y la alegría de la gente bailando en la calle, los caballos, los hombres vestidos de corto, las mujeres vestidas de flamenca, toda esa estética me llamaba muchísimo la atención.

Yo era un niño muy tímido, y sin embargo, al escuchar la música, los pies se me iban solos, no me importaba estar bailando todo el día ante la mirada de la gente. Mis padres vieron que bailando me transformaba en una persona extrovertida y expresiva, y por ello me apoyaron a seguir en el camino de la danza.

-¿Cuál era tu sueño en la infancia?

Desde que sentí lo que sentí bailando, mi sueño era poder ganarme la vida y dedicarme a la danza. Era una sensación muy especial. Me cuesta mucho describirla, me sentía libre cuando bailaba.

-¿Cuál fue la reacción de tus padres cuando les dijiste que querías ser bailarín?

-He tenido la grandísima suerte de tener unos padres que me han apoyado siempre en mi decisión por bailar, eso sí, siempre me obligaban a sacar buenas notas en los estudios para seguir bailando, y eso es algo que les agradezco muchísimo. Considero que el bailarín tiene que poseer una gran cultura para poder convertirse en comunicador y poder difundir la danza por todo el mundo, ya no solo a través del movimiento, sino también a través de la palabra.

-¿Cuántos años tenías cuando te descubrieron y cómo fue?

-Mi primer trabajo profesional fue a los 15 años. En aquel entonces yo estudiaba la carrera de Danza Española en el Real conservatorio profesional de danza Marienma. Allí me descubrió un coreógrafo, Rafael Aguilar, y me ofreció participar en una gira internacional en Austria. Imagínate, tenía solo 15 años. A mis padres les costó mucho dejarme ir. Fueron casi tres meses y se trataba de la ópera Carmen. Fue una experiencia maravillosa bailar ante 4000 personas todos los días. Con tan solo 15 años me hizo ver que eso era lo que yo quería, pisar escenarios y emocionar al público a través de mi danza.

-¿Quiénes han sido los bailarines que te inspiraron cuando eras un niño y cuáles son ahora?

-El maestro y coreógrafo que más ha determinado mi estilo como bailarín ha sido José Antonio Ruiz, exdirector del Ballet Nacional de España. De él he aprendido a ser un bailarín polifacético, capaz de interpretar todos los estilos de la Danza Española, desde la Escuela Bolera a la Danza Estilizada, pasando por el Flamenco y el Folklore español.

De él también aprendí la elegancia de la danza, un rasgo que me caracteriza y que siempre intento destacar en mis espectáculos. Para mí, un espectáculo de danza sin elegancia pierde mucho.

Actualmente hay bailarines y coreógrafos extraordinarios, no te podría decir uno solo porque si algo tenemos en la danza española, es la diversidad de estilos y personalidades en los intérpretes,: Sara Baras, Rocío Molina, Jesús Carmona, Eva Yervabuena, Manuel Liñán…. Y que nos hayan dejado, sin duda, Antonio Ruiz Soler, Antonio “El bailarín”.

-¿Quién era tu ídolo y a quién te querías parecer de niño?

-Pues hubo una época en la que me llamaba mucho la atención Joaquín Cortés, porque antes de formar su compañía, era un bailarín que pertenecía a las filas del Ballet Nacional de España, un bailarín muy completo y preparado en todos los estilos de la danza, y eso me llamaba mucho la atención. Y como te he comentado antes, José Antonio Ruiz ha sido uno de mis grandes referentes.

-Siempre se ha dicho que lo que impulsa a los grandes artistas se puede encontrar en su infancia. ¿Qué parte de tu infancia se refleja en tu arte?

-Cuando era muy pequeño, en las reuniones familiares, me iba con mis primos y primas y me inventaba un espectáculo en un dormitorio. Utilizábamos las cortinas a modo de telones, con las mesas hacíamos escenografías y me inventaba una historia para interpretarla bailando. Luego poníamos sillas para que vinieran mis padres y mis tíos y les hacíamos un pequeño espectáculo. Así era mi infancia, tenía la necesidad de crear historias a través de la danza, quería expresarme a través del movimiento, y esa necesidad me ha ido acompañando en el desarrollo de mi arte.

Me encantaba vestir de maneras diferentes, llamativas, arriesgadas, Creo que ese factor también se refleja actualmente en mi forma de ver el arte y la danza.

-¿Quién te ayudo a conseguir tu golpe de suerte?

-Han sido muchos los maestros y coreógrafos con los que tenido la posibilidad de aprender y que me han brindado su mano para darme oportunidades muy importantes en mi vida. José Antonio Ruiz fue uno de ellos, pero también Rafael Aguilar, Mariemma, Alberto Lorca, Aída Gomez, Antonio Gades, José Granero. Todos ellos me han dado oportunidades como primer bailarín y a ellos les debo mucho.

-¿Qué sacrificios has tenido que realizar?

-A nivel físico he tenido que forzar mucho mi cuerpo, ya que era un bailarín que no tenía grandísimas condiciones y todo lo he conseguido a base de esfuerzo, sacrificio y mucha constancia.

A nivel personal he tenido que dejar muchas cosas en mi adolescencia, salidas con amigos, vacaciones… pero no me arrepiento de nada. He perdido muchas cosas, pero he ganado otras que me han llenado el corazón.

-¿Tu infancia fue diferente a la de los otros niños debido a tu especial talento?

-En cierta medida sí, muchas veces sentía que mis amigos o mis compañeros de clase no comprendían lo que hacía. También he pasado por malos momentos, he sentido el rechazo en la clase, insultos y compañeros riéndose de mí, pero esos mismos compañeros actualmente vienen a ver mis espectáculos y los aplauden y ovacionan como locos.,

Creo que la vida te da lecciones y lo principal es seguir lo que tu corazón te pide seguir tus ilusiones y ser fiel a ti mismo.

-¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?

-El mejor consejo que me han dado es nunca bajar la guardia, estar siempre alerta. Nunca sabes cuándo va a llegarte la oportunidad, y cuando llega, siempre te tiene que pillar preparado.

-En 2011 fuiste nombrado director del Ballet Nacional de España. ¿Cuál fue tu mayor desafío como director del BNE?

-Mi mayor desafío al frente del Ballet Nacional de España era darlo a conocer, aumentar su visibilidad, impulsar acciones diferentes, como colaboraciones con la pintura, con la música, con el cine, con la fotografía. Conseguir realizar actividades de acción social con grupos de personas con diferentes discapacidades, para que encontraran un apoyo y motivación en la danza. En definitiva, hacer más visible la Danza Española y conseguir que sea conocida por todo el mundo, principalmente por los propios españoles, que la desconocen, y mucho.

-¿Qué habilidades necesita un bailarín del BNE?

-Un bailarín del Ballet Nacional de España, por lo menos bajo mi dirección, tiene que estar preparado en todos los estilos de la danza: tener una preparación en ballet clásico, semejante a la de cualquier bailarín de ballet clásico, dominar el toque de castañuelas, que es un instrumento muy complejo y que requiere una gran práctica al igual que cualquier otro instrumento, tener un elevado conocimiento del flamenco, con sus zapateados, sus compases, sus estilos y personalidades, interpretar todos los estilos del folklore español y bailar escuela bolera y danza estilizada con gran nivel. Estos son requisitos muy exigentes y que convierten al bailarín de Danza Española en el bailarín mejor preparado del mundo.

-¿Cuál ha sido el balance de tus años como director del BNE?

-Mi balance es muy positivo. Me he entregado en cuerpo y alma a la dirección del BNE, invirtiendo un 90 % de mi vida, y ha merecido la pena. Han sido años muy intensos, con momentos muy buenos, pero también con momentos malos.

Pero ahora, a través de los comentarios de aficionados de todo el mundo, me siento muy satisfecho ya que todos ellos agradecen la gran visibilidad que ha conseguido el Ballet Nacional de España y la excelencia en la calidad de todas las producciones que hemos puesto en pie.

Las actividades vinculadas con la moda, con el deporte, han tenido millones de visualizaciones en todo el mundo, y eso para mí es una gran victoria.

Entre la multitud de premios que has recibido, yo destacaría el Premio a la mejor coreografía en la VIII edición del Certamen Coreográfico de Danza española y Flamenco, en 1999, el Premio a Mejor Coreógrafo en el Certamen Internacional de Danza Española y Flamenco de Sevilla 2008, el Premio Harlequín al Mejor Joven Coreógrafo 2009, el Premio Clásico y Flamenco, por tu valiosa aportación al mundo de la danza, el Premio a Mejor Interprete de Danza Masculino, el Premio MAX de las Artes Escénicas 2010, el Premio Teatro de Rojas al mejor espectáculo de Danza 2012 al Ballet Nacional de España por el espectáculo ‘Ángeles Caídos`, el Premio APDE 2012, otorgado por la Asociación de Profesores de Danza Española, el Premio de Cultura 2013 de la Comunidad de Madrid, y en 2017, el Premio de Honor de la Federación de Coros y Danzas de España, por haber ideado y creado la obra ‘Sorolla’ para el Ballet Nacional de España y el Premio Personaje del Año Fuera de Serie.

-Honestamente, ¿imaginabas que tu sueño se haría realidad?

-Sinceramente nunca pensé que fuera llegar tan lejos. Dirigir el ballet nacional de España con tan solo 35 años es algo totalmente inusual. Conseguir interpretar como primer bailarín grandes papeles con grandes coreógrafos, nunca pensé que me fuera a llegar. Me siento un gran privilegiado.

-¿Qué significan estos premios para ti? ¿Qué recuerdos o anécdotas tienes de estos días?

-Cada uno de los premios que ha recibido ha sido un gran empuje para seguir motivado y con fuerza en mi profesión.

Han sido entregados en un momento determinado de mi vida, y en cada momento lo he saboreado de una manera muy diferente. Son premios que recompensan mi labor en el mundo de la danza, y creo que no hay nada más satisfactorio que ver cómo la gente reconoce tu trabajo.

Tengo muchas anécdotas, desde lloros de emoción, hasta saltar y ponerme a bailar con el galardón en la mano. Tengo recuerdos excelentes de todas las veces que me han premiado.

-¿Por qué el bailarín de danza española es el más completo del mundo?

-Porque no existe ninguna otra disciplina en la danza que requiera conocimiento de tantos estilos diferentes y porque el bailarín de danza española se convierte también en un músico al tener que tocar las castañuelas y zapatear llevado por ritmos sumamente complejos.

-La danza española enamora y enloquece fuera del país. ¿A qué se debe?

-Tienes que tener en cuenta que la danza española, además de contener una gran técnica, es una danza sumamente expresiva, que habla desde el corazón, desde el alma. Es uno de los estilos de danza más viscerales, y eso llega al corazón de la gente que lo ve y les emociona.

Creo que en los países asiáticos gusta tanto porque para ellos es algo inalcanzable el poder expresarse con libertad, pasión y entrega a través del movimiento. Es algo que difiere mucho de su estado anímico y expresivo habitual, por eso creo que gusta tanto. Para ellos es como un sueño.

-En el extranjero, ¿a veces se asocia la danza española únicamente con el flamenco?

-Generalmente sí, pero para eso estamos los profesionales que nos dedicamos a la danza española, para hacer ver al público extranjero que la danza española es mucho más que el flamenco.

Es cierto que el flamenco es lo que más se exporta, pero, por ejemplo, dirigiendo el Ballet Nacional de España y también a través de mi compañía privada, estoy llevando espectáculos donde tienen lugar todos los estilos de la danza española. El público extranjero los está conociendo y se vuelven locos después de verlos. Tenemos que ser perseverantes en incluir todos los estilos de la danza española en todos los espectáculos para que el público extranjero los valore y se dé cuenta de lo maravillosos que son.

-Han pasado dos décadas desde la exitosa película Billy Elliot. ¿Crees que sigue habiendo un tabú alrededor de la danza entre los jóvenes?

-Creo que estamos mejorando mucho, pero todavía queda trabajo. Hay que concienciar a los padres de los niños de que está muy anticuado vincular la danza a una determinada orientación sexual, no tiene nada que ver, hay orientaciones sexuales diferentes en todo tipo de profesiones y de expresiones artísticas.

La danza no es solo el niño afeminado que baila y da saltos con mallas; es mucho más que eso. La danza tiene un poder de sensibilizar a la persona que la interpreta, hace que el intérprete desarrolle un sentido sensorial, rítmico, de perseverancia, de respeto al maestro y de trabajo en equipo. Mover tu corazón a través del movimiento, eso es maravilloso.

Los padres de un niño que quiera bailar le tienen que apoyar, precisamente porque ese niño se va a convertir en una persona más sensible, que sabe que las cosas se consiguen con un esfuerzo continuo, lento y prolongado, no de un día para otro, y tendrá unos valores de la vida mucho más afianzados y fuertes.

-Siempre se ha dicho que los artistas crean sus mejores obras en épocas turbulentas de la historia. Ahora sería una de esas épocas. ¿Cómo te ha influido el confinamiento y qué has creado o descubierto?

-El confinamiento para los bailarines ha sido como meternos en una cárcel. Piensa que los bailarines necesitamos grandes espacios para poder practicar, y nos hemos visto abocados a hacer lo que hemos podido en nuestras casas. Sin embargo, a mí personalmente me ha ayudado a dar visibilidad a elementos como las castañuelas, he realizado numerosos tutoriales que han tenido un gran éxito en todo el mundo, miles de personas de todo el mundo se han puesto a practicar castañuelas en sus casas, y eso me ha emocionado mucho. Por otra parte, me ha ayudado a centrarme un poco en mí mismo, a calmarme, a reposarme. Mi vida ha sido siempre sumamente activa, cuando todavía no había terminado un proyecto, ya estaba pensando en el siguiente, y sinceramente no he llegado a saborear al cien por cien todos los proyectos que he llevado a cabo en mi vida. Por eso el confinamiento me ha ayudado un poco a mirar en mi interior y a aprender que debo paladear y saborear cada cosa que consigo en mi vida.

-En 2020 dirigiste el video flamenco “MAESTROS” dentro del Museo Del Prado. Los titulares fueron: “EL MEJOR FLAMENCO DE LOS TABLAOS DE MADRID INUNDA EL MUSEO DEL PRADO EN EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO.” Háblame de la historia detrás de la creación de este magnifico video.

-El vídeo “Maestros” fue un encargo que me hicieron desde la Asociación Española de Tablaos Famencos y el Museo del Prado; fue una experiencia maravillosa. En un principio elegí los cuadros que consideraba más representativos y después a los artistas del mundo del flamenco y la danza española más convenientes para realzar con sus personalidades el mensaje de cada uno de los cuadros. Elegí también la música, que en este caso era una composición de la cantaora Maria Mezcle, y hablé con cada artista para ofrecerles un momento musical concreto y sacar de ellos lo mejor para crear una simbiosis perfecta entre la pintura y su baile.

Estoy muy contento del resultado, ya que pocas veces se pueden ver dos artes tan universales, la danza española y la pintura española juntas en un mismo proyecto.

-¿Cómo ves el estado de la danza en la actualidad?

-Creo que tenemos que seguir luchando por dar visibilidad a la danza. Desgraciadamente en nuestro país todavía se desconoce, y mucho, y es consecuencia de que está muy poco presente en los medios de comunicación.

Soy de la opinión de que las personas, desde sus casas, tienen que estar recibiendo información sobre la danza, sobre los diferentes coreógrafos que existen actualmente, los vestuarios que utilizan, los diseños de luces que iluminan sus propuestas, sus mensajes.

La danza española es única en el mundo, y en mi propio país todavía no se conoce como considero que se debería conocer. Por ello sigo luchando para darle visibilidad y para que el público entienda que la danza es necesaria para emocionarse.

-¿Cómo mejorarías el mundo de la danza?

-Haciendo que todo el mundo la entienda y que, por lo menos una vez en su vida, compren una entrada para ver un buen espectáculo de danza de calidad. Estoy seguro de que no se van a arrepentir y que van a repetir.

-¿Cómo crees que se podrían conseguir estas mejoras?

-Facilitando el acceso a los teatros, incluyendo programas en televisión sobre la danza, programas dinámicos, fáciles de entender, con mensajes directos, llamativos,…

Tenemos la gran suerte de que a través de la danza se pueden conseguir vídeos de una gran calidad visual y emocional, imágenes muy potentes que estoy seguro llegan al corazón del público que las está viendo a través de la pantalla.

También considero que es muy necesario incluir la danza en los colegios, actualmente totalmente inexistente. Es muy necesario que los niños tengan contacto con la danza desde pequeños, por las razones que he explicado antes en otras de mis respuestas. Considero que es un instrumento maravilloso para la evolución psicológica, cultural y afectiva de cualquier niño.

-¿Tienes algún proyecto en breve?

-Actualmente estoy girando por España con mi compañía de danza, desarrollando actividades pedagógicas a través de la residencia de mi compañía en el municipio de Pozuelo de Alarcón de Madrid.

Estamos visitando colegios para que los niños de primaria y secundaria descubran qué es la Danza Española. Las visitan las realizan África Paniagua, Maestra Repetidora de mi compañía de danza, y Azucena Huidobro, escritora de los libros para niños ‘Quiero bailar flamenco’ y ‘Bailando un Tesoro’.

Estoy también ofreciendo conferencias en diferentes institutos, realizando ensayos abiertos donde asisten un gran número de estudiantes para descubrir cómo ensayan los bailarines profesionales y cómo se gesta un espectáculo de danza.

Me interesa mucho que los más jóvenes conozcan y se dejen seducir por la danza.

Además de diseñar el nuevo espectáculo que estrenaré con mi compañía de danza en el mes de Mayo de 2022, también voy a coreografiar un ballet para el Ballet du Capitol de Toulouse (Francia) y he sido invitado como coreógrafo flamenco para la Ópera Aidanamar de la Ópera de Escocia.

Además de estas actividades, estoy muy ilusionado con el proyecto #danzayempresa que ideamos hace unos meses junto con Bea González, mi directora de marketing. Un proyecto que inculca los valores de la danza en la estrategia directiva, con el objetivo de trabajar el desarrollo emocional en la estructura de una empresa y de concienciar a los cargos directivos para que den libertad para desarrollar la sensibilidad y afinidad artística del trabajador.

La verdad es que las conferencias para grupos directivos de grandes empresas están dando muy buen resultado. Estoy muy feliz de hacer que, a través de la emoción de la danza, mejore el funcionamiento de grandes equipos directivos.

-¿Cuál crees que ha sido tu mayor logro hasta ahora?

-Pues, en general, conseguir más aficionados a la danza y que la danza tenga una mayor repercusión social.

-¿Cuál ha sido el momento más memorable de tu carrera hasta el momento?

-No te podría decir uno concreto, dependiendo del periodo de mi vida, he vivido momentos muy significativos para mí.

No podré olvidar el estreno de mi compañía privada en el año 2000, tampoco cuando fui ascendido a la categoría de primer bailarín en el Ballet Nacional de España, o cuando recibí la noticia de ser director del Ballet Nacional de España con tan solo 35 años.

-¿Y el más decepcionante?

-La palabra decepcionante me parece un poco fuerte, pero sí es cierto que siento que necesitamos tener más unidad en nuestro sector. Estoy esperando ver llegar el día en que todos los profesionales de la danza estemos unidos para luchar juntos a una, y para tener mucha más fuerza y más peso a la hora de alzar la voz por nuestro colectivo, como ocurre con otros colectivos como los actores y los músicos.

-¿Cuáles son tus bailarines y coreógrafos favoritos?

-Bailarines hay muchos, de diferentes estilos. En su día me encantaba ver bailar a José Antonio Ruiz, Aída Gómez, Joaquín Cortés, Lola Greco, Antonio Márquez, y actualmente a Rocío Molina, Jesús Carmona, Eva Yervabuena, entre otros muchos…Y como coreógrafos, en la Danza Española siempre me ha encantado José Antonio Ruiz, Antonio Gades, Alberto Lorca…, actualmente hay grandísimos coreógrafos que hacen propuestas interesantísimas. Prefiero no decirte ninguno es espacial porque son muchos y no quiero olvidarme a nadie.

-¿Qué consejo darías a los jóvenes que quieren seguir tus pasos?

-Que lo piensen muy bien, que tengan claro si es una profesión que realmente les gusta mucho y que la necesitan, porque es muy compleja y sacrificada.

Siempre digo que la danza es maravillosa, pero que para dedicarte a ella te tiene que gustar de verdad.

-¿Con quién te gustaría trabajar en un nuevo proyecto?

-Con cualquier artista que aporte algo nuevo en mí, sea de la especialidad que sea. Me encanta absorber de diferentes manifestaciones artísticas, y sobre todo fusionar la danza con otras disciplinas.

-Eres muy solidario y ayudas a mucha gente sin hacerlo público. ¿Qué te hace tan sensible a las necesidades de los demás? ¿Con qué fundaciones y ONG colaboras?

-Considero que la danza es una herramienta perfecta para ejercitar la mente y, sobre todo, mostrar las emociones, por lo que considero que es una muy buena actividad para compartir con personas con necesidades.

He colaborado mucho con la fundación GMP, con Down España, con Plan Internacional, y con colectivos con Alzheimer y Parkinson.

-¿En qué medida te preocupa el medioambiente?

-Me preocupa muchísimo, a fin de cuentas, vivimos en un mundo que necesita ser cuidado, Y si no lo cuidamos, la tierra nos consumirá a nosotros. Tenemos que sensibilizarnos y respetar la tierra que pisamos y ser conscientes de que vamos cambiando de generación en generación, y que cada vez la tierra va empobreciéndose por falta de cuidado; tenemos que mimarla.

-¿Cómo crees que se podría concienciar a todo el mundo sobre los problemas que existen al respecto?

-Haciendo actividades que potencien la sensibilización sobre las consecuencias de un maltrato continuo al medioambiente.

Creo que sería muy bueno que los medios de comunicación reincidieran aún más en las consecuencias dramáticas de un mal cuidado medioambiental.

-Si pudieras retroceder en el tiempo, ¿qué cambiarías?

-Creo que nada, las cosas buenas o malas que he hecho en mi vida me han ayudado a crecer y madurar como persona. A veces he pensado en retroceder y cambiar algo que he hecho mal o alguna decisión mal tomada, pero si lo pienso fríamente, la consecuencia siempre ha sido positiva y me ha ayudado a fortalecerme y a convertirme en una persona con mejor criterio.

-¿Cuál es tu mayor fortaleza?

-La perseverancia y la fuerza de voluntad.

-Estás muy en forma. ¿Cuántas horas al día entrenas?

-Depende del día, pero generalmente unas 6 horas, y aparte, el cuidado físico que hago en el gimnasio o con mi entrenador personal. Intento hacer mi clase de ballet y después mis clases de danza española, coreografías, ensayos... Hago mucho pilates y ejercicios con electroestimulación muscular.

-¿Es importante tu imagen para su trabajo? ¿Le dedicas mucho tiempo a cuidarla?

-Por supuesto que es importante, al fin y al cabo, mi físico y mi imagen son mis herramientas de trabajo. Al ser artista y al bailar con mi cuerpo debo de mantenerlos muy cuidados. Le dedico todo el tiempo que puedo cuando la agenda me lo permite. Es muy importante cuidarse por fuera, pero mucho más por dentro.

El cuidado de la alimentación y las rutinas de sueño son imprescindibles para el organismo, y todo se refleja en el exterior.

-¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

-Pues si te digo la verdad, me muevo tanto, que mi tiempo libre me encanta estar en el sofá viendo cine y bien acompañado.

-Has viajado por todo el mundo. ¿Cuál es tu país favorito?

-Sin lugar a duda, España. He visto lugares maravillosos por todo el mundo y hay ciudades que te llenan el alma, pero si me tengo que quedar con una, me quedo con España, por su gastronomía, su forma de vida, su clima y por los lugares tan maravillosos y diversos que hay en este país.

-¿Qué objetos no pueden faltar en tu maleta de viaje?

-Mis castañuelas.

-¿Qué haces cuando necesitas desconectar?

-Estar cerca del mar.

-¿Cuáles son tus restaurantes y comidas favoritos?

-Uno de los mejores restaurantes lo he encontrado en el tablado El Corral de la Morería.

La verdad es que me cuesta decirte una comida en concreto, porque soy de muy buen comer, pero un buen cocido madrileño me priva…

-Un lujo…

-Poder dedicarme a mi pasión, la danza.

-Un vicio…

-El pan.

-Un capricho inconfesable…

-Cualquier tipo de dulces…

-¿Qué libro estás leyendo y cuáles son tus preferidos?

-Sinceramente, soy consciente de que tendría que leer mucho más. Me encantan los libros de Stephen King.

-¿Qué serie estás siguiendo y cuáles recomiendas?

-Actualmente estoy viendo Why Women Kill, y recomiendo Inocente, el Desorden que Dejas, Pose, Downton Abbey…

-¿Hay algo que te gustaría conseguir y que aún no lo hayas hecho?

-Sinceramente, no. Me conformo con seguir viviendo de la danza y consiguiendo cumplir los retos que me propongo.

-¿Puedes hablarnos algo del programa de televisión española que vas a dirigir y presentar?

-Se llama ‘Un país en danza’, es un programa que he perseguido durante años y que al fin se va a hacer realidad en el próximo mes de octubre.

“Un país en danza” reúne a varias de las estrellas de la danza más importantes de nuestro país así como a artistas y deportistas de élite que han tenido vinculación con la danza.

Entre otros, estarán Nacho Duato, Javier Fernández, Sara Baras, Luz Casal, Ona Carbonell y Carlos Saura.

Cada uno de los programas va a juntar a invitados diferentes que van a dar sus testimonios relacionados con la danza. Habrá muchas imágenes de danza en un programa muy cuidado y abierto al gran público.

Es uno de mis mayores sueños hechos realidad, que la gente en sus casas vea la realidad de la danza y disfrute de las personalidades de estos maravillosos invitados.

-Tu afición por la moda ha generado desfiles que se han convertido en virales en todo el mundo, ¿como ha sido esta experiencia?

-El mundo de la moda siempre me ha apasionado, y considero que en España tenemos muchísimo talento en cuanto a creadores de moda se refiere. Los desfiles que he tenido la oportunidad de coreografiar se han convertido en desfiles virales en todo el mundo, con hasta 60 millones de visualizaciones, y considero que combinar la Danza Española de vanguardia con prendas diseñadas para ser movidas, se convierte en un verdadero espectáculo.

-¿Algo que decir a tu propio sector, el sector de la danza?

-Más que de mi propio sector, de la cultura en general. Tenemos que concienciarnos que un país sin cultura es un país muerto, y España es uno de los motores culturales más potentes del mundo. Necesitamos un apoyo cultural real para que todos sintamos en la cultura una fortaleza, una herramienta de primera necesidad que nos va a convertir en personas con más critério, más humanas y tolerantes.

Antonio, gracias por tu tiempo. Me ha encantado entrevistarte. Que sigan todos tus maravillosos y merecidos éxitos.

Nasrin Zhiyan es cofundadora de Massumeh.

