La Fiscalía no ve motivos para prohibir el homenaje a Henri Parot

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no ve motivos para prohibir el homenaje al etarra Henri Parot convocado el próximo sábado en Mondragón (Guipúzcoa) por la izquierda abertzale. El Ministerio Público abrió diligencias de investigación el pasado agosto tras recibir una comunicación al respecto de la Delegación del Gobierno en el País Vasco, a la que Vox reclamó la prohibición del acto.

La Fiscalía solicitó informes sobre la polémica marcha de 31 kilómetros “para lograr la convivencia, la paz y la reconciliación” (tantos como años lleva en prisión el ex integrante del sanguinario “comando Madrid”) a Policía y Guardia Civil y tras analizar su contenido ha decidido no solicitar que se impida la celebración del acto. En un comunicado sostiene que “no queda acreditada la comisión del delito de humillación de víctimas que daría lugar a la adopción de la medida cautelar” de suspensión.

Eso sí, considera necesario instar a las Fuerzas de Seguridad para que estén vigilantes y “se proceda al pertinente control y seguimiento de los actos convocados” para impedir cualquier comportamiento de exaltación de ETA o de humillación a las víctimas. Y en caso de que se produzcan, añade, insta a los agentes a “proceder a la identificación de sus autores, con instrucción de las correspondientes diligencias”.

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, esgrime que se trata de una marcha en la localidad natal de Parot cuyo enunciado “es genérico y sin alusión concreta y objetiva y, menos aún vejatoria, a ninguna de las víctimas” del terrorista, entre ellas el hijo del teniente coronel Guillermo Tévar, asesinado por ETA en 1981, quien reclama la prohibición del homenaje. Para el representante del Ministerio Público, “su finalidad, según refieren, es la consecución de la paz, la concordia y la reconciliación”.

Fines “estrictamente políticos”

Tras referirse profusamente a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el TC respecto al delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, el fiscal concluye que el acto “se encuadra dentro del derecho de reunión”, como “manifestación colectiva de la libertad de expresión”, cuyos fines son “estrictamente políticos”.

De ahí que rechace que “de la lectura de su convocatoria se infiera que la intención de dicha manifestación es convertir el acto público en un acto que humille a alguna de las víctimas, incluido el denunciante, por cuyo asesinato ha sido condenado Henri Parot”.

La decisión final, no obstante, está en manos del magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, quien debe resolver la petición de un hijo de una víctima de Parot -condenado entre otros por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza de 1987- de que se impida la celebración del homenaje.

Una víctima de Parot: “Me siento profundamente humillado”

PP y Vox ya han anunciado que celebrarán sendos actos por separado en la localidad guipuzcoana en contra del homenaje al etarra y en defensa de las víctimas del terrorismo.

Guillermo Tévar Sanz, hijo del teniente coronel de Infantería Guillermo Tévar, asesinado por ETA el 7 de mayo de 1981 tras la colocación de una bomba lapa en su vehículo, sostiene que el polémico acto (convocado por la red de apoyo a los presos de ETA Sare) únicamente pretende ensalzar la trayectoria terrorista de Henri Parot -condenado a penas que suman más de 4.700 años de cárcel por el asesinato de 39 personas- y “humillar” y “vilipendiar” a las víctimas del terrorismo.

“Como víctima del terrorismo me siento profundamente humillado, menospreciado y vilipendiado con el mero hecho de haberse convocado una marcha a favor del asesino de mi padre y de treinta y ocho personas más. La convocatoria de esta marcha no tiene otro fin que el de ensalzar a este miembro de la organización terrorista ETA y justificar sus asesinatos pues los convocantes entienden que no debe seguir en prisión y cumplir su condena”, afirmaba en su denuncia, amparada por la asociación Dignidad y Justicia.

Cuatro actos convocados por la AVT

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha convocado el sábado (a la misma hora que está previsto se celebre el acto en Mondragón) cuatro homenajes simultáneos en Madrid, San Sebastián, Zaragoza y Granada para mostrar su rechazo a que “los terroristas sean homenajeados como héroes”.

Está previsto que Parot salga de prisión en julio de 2029, después de que la Audiencia Nacional le haya descontado del tiempo efectivo de condena los 20 meses que pasó en prisión preventiva entre el 21 de febrero de 2006 y el 2 de noviembre de 2007. En esa fecha, el Tribunal Supremo desestimó su recurso de casación contra la sentencia que en febrero de 2007 le condenó por integración en ETA al haber marcado a la cúpula de la banda criminal desde prisión posibles objetivos para atentar.

En una carta intervenida posteriormente a la dirección de ETA en Francia, Henri Parot propuso en junio de 2001 “volar” edificios enteros “vitales para el Estado”, como el Banco de España o las bolsas de Madrid y Barcelona, para forzar al Gobierno a negociar. Una “comunicación estable” con la dirección de ETA que la Justicia consideró que se plasmó en “aportaciones relevantes sobre la estrategia” terrorista a seguir, reanudando así de forma “activa y eficaz” su pertenencia a la organización terrorista.