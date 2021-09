Los 40 de Feliciano López: millonario y cada vez más cerca de sustituir a Manolo Santana

Gente

Cumpleaños

Feliciano López se estrena ante los medios en su primera rueda de prensa como director del torneo. Es una rueda de prensa más pero en este caso no como jugador. “Tengo una relación muy estrecha y especial con Manolo Santana. He tenido la gran suerte de poder conocerle desde que era un niño y vine a Madrid con 10 años, me siento muy afortunado de poder compartir ahora este trabajo con él. No podría tener mejor compañero en esta aventura”. Con su presentación ante los medios el tenista toledano ponía la primera piedra del que en breve será su futuro deportivo, una vez alcanzada la cuarentena, una edad que invita a la retirada en el caso de los deportistas de élite.

El parón por la pandemia supuso unos puntos suspensivos en su retirada. Quizás lo hubiera hecho pero la idea del tenista era retirarse en activo y no hacerlo en un año de parón. “Me cuido mucho, como comer bien, descanso...” El jugador lucha en lo deportivo contra el calendario mientras vive una etapa magnífica en lo personal. Los 40 años le llegan, además, coincidiendo con su aniversario de boda. Tras un matrimonio fallido con Alba Carrillo, Feliciano parece haber encontrado la estabilidad junto a Sandra Gago. A su lado sopla hoy las velas celebrando al mismo tiempo su segundo aniversario de casados. Su boda tuvo lugar el 20 de septiembre de 2019 en la lujosa Finca La Concepción, en Marbella, bajo estrictas medidas de seguridad y ante la presencia de amigos y familiares. En un idílico paisaje lleno de palmeras y plantaciones de naranjos 10.000m², la pareja se daba el “sí quiero” tras haberse prometido en enero del mismo año y haciendo coincidir el enlace con el día en el que Feliciano López cumplía 38 años.

Feliciano López y Sandra Gago en el Masters Series Madrid / Foto: Gtres / Vídeo: Ep

PROTAGONISTA DEL PAPEL COUCHE

Feli, dejaba atrás sus años locos de juventud, en los que sus mediáticas relaciones eclipsaron en parte su carrera como jugador de primer nivel de la ATP. Sus noviazgos coparon durante años las páginas del papel couche. Una de ellos con la modelo María José Suárez termino de forma tormentosa y con una ruptura, casi televisada, con aborto incluido. La última con otra modelo, Alba Carrillo, derivó en una boda con reproches mutuos y un juicio en el que la modelo le reclamaba dinero. Aunque ambos firmaron una separación de bienes meses después de convertirse en marido y mujer, Alba Carrillo reclamaba al tenista 500.000 euros por los seis meses de su matrimonio en los que estuvieron en régimen de gananciales. Lo cierto es que el jugador también ha participado del juego dando una de cal y otra de arena, una constante en la que siempre ha movido: abominando por un lado de la prensa del corazón, pero vendiendo sin ningún rubor su vida y bodas en la publicación de cabecera de los famosos.

Hoy este pasado tormentoso ha dado paso a la calma y el jugador se encuentra entregado a su mujer Sandra. A su lado, dos días antes del la noche de reyes, Feliciano se convertía en padre de un bebé de nombre Dario, que acaba de cumplir 9 meses. Feliciano compagina su vida familiar con su carrera deportiva. En lo deportivo sigue con su carrera y ha competido en 17 torneos en lo que va de año, compaginando torneos de Grand Slam, como el US Open o Wimbledon, con otros de menor entidad. Excepto en el Mallorca Championship, que llegó hasta cuartos de final tras caer contra Adrian Mannarino, no ha pasado de segunda ronda en en ninguno de ellos. Pese a ello, y ocupa en el ranking el puesto número 110 del mundo, muy alejado de su mejor momento, en 2015 en que llegó a ocupa el número 12 del ranking ATP. Pese a todo, ser tenista sigue siendo un lucrativo negocio para él. El jugador toledano acumula este año unas ganancias de 576.121€.

DEPORTISTA MILLONARIO

El tenis le ha hecho millonario. Su fortuna, sólo contabilizando el dinero ganado jugando al tenis, supera los 17 millones de euros, ello sin contar los ingresos por patrocinio ganados a lo largo de su carrera, que se calculan en torno a los 5 millones de euros. Además según el Registro Mercantil, posee una empresa dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia y que cuenta con un activo superior a los dos millones trescientos mil euros. Otra de sus inversiones es la casa madrileña donde vive el tenista con su mujer, a nombre de esta empresa. Situada en una exclusiva urbanización de Pozuelo de Alarcón, se encuentra en una parcela de 1.400 metros cuadrados y dispone de tres plantas, distribuidas en una superfice construida de 565 metros. A este chalet hay que sumarle un piso en el barrio de Salamanca, un apartamento de unos 60 metros cuadrados que es. Su futuro está más que resuelto y sus cuentas de sobra saneadas. Su vida fuera de las pistas muy probablemente esté más cerca de lo previsto, a la vista de la maltrecha salud mostrada en los últimos días por Manolo Santana, precursor y alma mater del Madrid Mutua Open. El relevo podía esta cada día más cerca.