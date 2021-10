Raquel Perera: su novio recorre más de mil kilómetros en moto para verla

Gente

Amor

Su relación avanza poco a poco, sin prisas, pero con ilusión y muchas dosis de sorpresas y romanticismo. Así lo manifestó Miquel Such, el actor y presentador mallorquín que ocupa en los últimos meses el corazón de Raquel Perera y que hace unos días participaba en la tercera edición del Mallorca Desing Day, que contó también con la presencia de una esquiva Raquel Sánchez-Silva y el escritor Nacho Montes. Aunque reacio a dar más detalles sobre su noviazgo, a Such se le vio sonriente y confiado. «Nos vemos cuando podemos. Los dos tenemos muchos compromisos y no vivimos en la misma ciudad, pero intentamos buscar espacios para nosotros», dijo a LA RAZÓN.

Y uno de esos encuentros para ellos dos solos tuvo un componente de aventura añadido. La ex de Alejando Sanz se encontraba a finales de agosto pasando unos días de descanso en Florencia y, sin pensarlo dos veces, Miquel Such embarcó su moto desde Palma a Barcelona y, una vez en la capital catalana, puso rumbo a la ciudad italiana. Más de once horas de ruta, más de mil quilómetros sobre dos ruedas para poder estar con ella. Eso sí, analizando el Instagram de la pareja, no hay una imagen juntos, pero sí guiños; de hecho, hay un vídeo tomado desde la motocicleta del presentador circulando por uno de los puentes de Florencia acompañado por el emoticono de un corazón. También se puede intuir otras de las excursiones de la pareja durante esos románticos días: visita a la Provenza, región del sureste de Francia que limita con Italia y el mar Mediterráneo; paseo por la costa de la Riviera Italiana y escapada a Niza.

No es el único viaje que la pareja ha realizado en estos meses que llevan de relación. También se sabe de una escapada romántica a Grecia. El romance entre Raquel Perera y Miquel Such saltó a la luz pública cuando el periódico local Última Hora, los fotografió a finales del mes de mayo caminando juntos de la mano por las calles más céntricas de Palma de Mallorca tras haber compartido un almuerzo en la terraza de un japonés de la capital balear. Miguel Such, de 45 años, ha participado en cintas como «Loving Pablo», donde compartió pantalla con Penélope Cruz y Javier Bardem, aunque su nombre ya había sonado antes en series como «Compañeros» o «Médico de Familia». Presentador de la MTV España durante 5 años y participante del programa «Supervivientes», en Telecinco, en la actualidad posee un programa propio en una televisión privada de la isla.

No es la primera vez que al mallorquín se le relaciona con un personaje famoso. En 2017 se rumoreó sobre la posibilidad de que Such y Marta Sánchez fueran algo más que amigos; pero la cantante lo desmentiría poco tiempo después.

Hasta esas primeras imágenes de la nueva pareja, Perera, que en 2019 se separaba de Alejandro Sanz, con el que tiene dos hijos, Dylan, de 9 años y Alma, de 6, no se había dejado ver en compañía de nadie. «Miguel es un tío estupendo, encantador, guapo... es un amigo especial», dijo al medio, asegurando, además, que era una mujer libre y que había que pasarlo bien. «Le estoy conociendo y no sé qué va a pasar. La vida te da sorpresas». Habrá que esperar si el amor entre ambos se consolida.