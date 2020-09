Raquel Perera reflexiona sobre el rumbo de su nueva vida sin Alejandro Sanz

View this post on Instagram

Lo que determina el destino no es sólo una oportunidad, es una decisión. Saber tomar la mejor decisión no es siempre fácil, nunca sabes si es o no la mejor aunque creas que es la más correcta. En cualquier caso ,el amor del corazón nunca suele equivocarse.... Hoy permito que la gratitud, el amor a la vida y la alegria sean el compás que me lleve a disfrutar de los mejores bailes que están por llegar. No se deja nada atrás, porque como dijo García Márquez “la vida no es lo que uno vivió sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla” Yo sólo recuerdo #cosasbonitas Llevo mi pecho inflado de gente maravillosa que me han dado lo mejor de ellos ... en una cuidad que aunque siempre la creí de hojalata, me ha terminado por trenzar de mucho afecto y de grandes experiencias. Las personas son las que hacen los lugares y Miami siempre será parte de mi familia. Hay personas que te cambian la vida y hay personas que te la devuelven. #felizdia #vayaparrafada #holaMadrid #miamienelcorazon #tengoamnesiasolorecuerdocosasbonitas #muchoporhacer #lascoordenadasdelavida #elabrazodemispadresaunqueconmascarillahasidolamejorbienvenida #queseenteremadrid #hacermehueco #cosasbonitas #lavidaesbella