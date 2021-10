Gente

Boda

Elena Furiase: “Mi vida de casada es igual que antes, no ha cambiado nada”

En uno de los momentos más dulces de su vida y apenas un mes después de su boda con Gonzalo Sierra, Elena Furiase acaba de ganar el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Jaén por el corto ‘Bien, bien’. Feliz y sonriente pudimos ver anoche a la nieta de la ‘Faraona’ en el photocall de la serie de Movistar+ que lleva su nombre, todo un homenaje a Lola Flores, veintiséis años después de su fallecimiento. “Es tan bonito que una figura tan importante en España no se olvide y se la reconozca”, confesó su nieta.

Furiase tenía solo seis años cuando ella se fue, pero eso no quita para que su corazón no acumule recuerdos junto a ella: “Yo era un poco su juguete, su muñequita”, y es que a sus 33 años, la joven la tiene presente siempre, tanto es así que incluso presume de tener una foto suya en la mesita de noche que “le da fuerza”.

Elena Furiase y Gonzalo Sierra FOTO: Elena Furiase Instagram

Donde también estuvo presente Lola Flores fue en su boda, celebrada el pasado 18 de septiembre en Vejer de la Frontera; más concretamente en su vestido: “En mi traje, era un traje de seis mantones de Manila”. La hija de Lolita y Guillermo Furiase, lució un diseño elaborado por Roberto Diz, un dos piezas formado por una blusa y una fada confeccionada al bies con seis mantones de Manila bordados a mano, con los flecos adornando la gran cola y las mangas de la camisa de la novia.

“Lo mejor de la luna de miel en Croacia fue que no teníamos nada que hacer, poder disfrutar él uno del otro sin tener nada que hacer”, develó entre risas tras ser preguntada por su viaje del que acaba de llegar, pero también reconoció que el hecho de dar el “sí, quiero” a Gonzalo Sierra no ha cambiado en nada su vida: “Mi vida de casada es igual que antes, no ha cambiado nada, solo que llevo un anillo en la mano, nada más”, desveló.

En cuanto a su hijo Noah, que cumplió tres años el pasado 15 de octubre, aseguró que se encuentra “muy grande y muy bonito”.

En el terreno laboral, la hija de Lolita se encuentra inmersa en el programa ‘Aquí la tierra’ y “pendiente de la fecha de estreno de la película ‘La Sirvienta’ y ‘Venus’”, en las que podremos volver a ver a Elena sobre la gran pantalla.