Orellana sobre Kiki Morente y Sara Carbonero: “A ella le encanta el arte y tiene una sensibilidad extrema”

Mariola Orellana, la esposa de Antonio Carmona, acudió anoche al photocall de la serie de Movistar+ ‘Lola’, que se estrena esta noche y de la que confesó que se había “hinchado a llorar y a reír”. Y es que veintiséis años después de su muerte, desveló que gracias al documental ha descubierto cosas que no sabía hasta el momento de La Faraona.

La sevillana, que acudió espectacular con un vestido vintage regalo de Rosario, confesó que no se encontraba pasando por su mejor momento porque recientemente ha sufrido la pérdida de su hermano, “y estoy haciendo de tripas corazón, como aprendí de Lola”.

Orellana, que acudió junto a sus hijas Lucía Fernanda y Marina a la cita porque Carmona se encontraba “regular, estaba cogido y mañana tiene que actuar, por eso no ha venido”; reconoció que jamás quiso que sus retoños se dedicaran a la música: “Las insistí muchísimo y las mandé a estudiar fuera, pero... allá ellas. Es difícil y es duro para ellas, mucho más si tienes que demostrar el triple por tu apellido, si vienes de una familia así no te van a dejar ser cualquiera... lo mismo que le pasó a Rosario y Lolita en su día. Ya vienes con un referente y una comparación y las comparaciones siempre son odiosas”.

Mariola Orellana asiste al estreno de la serie documental ‘Lola’, a 27 de octubre de 2021, en Madrid, España. FOTO: Raúl Terrel Europa Press

“Me la imaginaba más fría”

Pregunta por la relación entre Sara Carbonero y Kiki Morente, todavía sin confirmar por sus protagonistas pese a ser fotografiados en varias ocasiones, Mariola confesó con extrañeza: “¡¿Pero no se sabe ya todo?!”. “Yo no tengo ni idea, yo les quiero mucho a los dos, son maravillosos y sé que son amigos, por supuesto, y de toda la familia, pero yo que sé y si lo supiera no te lo iba a decir”, confesó entre risas.

Aunque manteniendo la discreción con la que quieren llevar su relación los protagonistas, le cambia la cara cuando habla de la periodista: “A Sara le encanta el arte y tiene una sensibilidad extrema y a mi me sorprendió porque yo no la conocía y la conocí hace relativamente poco y la verdad que yo se lo dije a ella ‘yo no sabía que tú eras este tipo de persona’, me la imaginaba más fría, como más distante, típica niña mona, no me sorprendía... y cuando la conocí personalmente me sorprendió y me sigue sorprendiendo por su extrema sensibilidad. Así que todo lo que venga se lo merece”.