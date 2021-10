Cristiano Ronaldo y Giorgina Rodríguez esperan un nuevo hijo

Gente

“Mi deseo de maternidad es más fuerte que nada. Espero tener más hijos”, decía en octubre de 2020, Georgina Rodríguez a ¡Hola!. Un año después, y según ha podido confirmar esta publicación, la pareja de Cristiano Ronaldo está embarazada de doce semanas. La influencer y Cristiano Ronaldo ya son padres de familia numerosa y tienen cuatro hijos: Cristiano Ronaldo Jr., nacido en 2010, los mellizos Eva y Mateo, y Alana Martina, que llegaron en 2017.

La familia Ronaldo Rodríguez vive actualmente en Manchester, desde que el astro luso fichara con el Manchester United. “Hogar, dulce hogar” dijo la modelo española horas después de aterrizar en la ciudad inglesa, procedente de Turín, donde han residido en los últimos años desde la salida de Ronaldo del Real Madrid.

Los cuatro hijos de la familia se han adaptado a la perfección a sus nuevas rutinas y al cambio de colegio (Ryleys School), como lo demostraron posando para Giorgina con los nuevos uniformes escolares. El centro se ncuentra situado en Alderley Edge (Cheshire) y es una escuela preparatoria mixta para niños de uno a once años y su filosofía se basa en “la combinación de altos estándares académicos con un excepcional desarrollo personal y un programa extracurricular” manteniendo “las tradiciones y los valores fundamentales”.

Georgina Rodríguez nació el 27 de enero de 1994 en Argentina, pero vivió casi siempre en el norte de España, en Jaca, cerca de la frontera con Francia. De padre argentino y madre española, Georgina ha trabajado como camarera en su ciudad natal antes de mudarse con una familia a Bristol (Inglaterra) como au pair. Más recientemente, trabajó como empleada en una tienda Gucci de Madrid y en la tienda de Prada en El Corte Inglés.

También es bailarina, pero su relación con Cristiano Ronaldo le permitió relanzar su carrera como modelo, fichando en mayo de 2017 por la agencia UNO Models.

“Hice ballet durante quince años. Mi formación en la danza clásica me ha aportado valores como el amor al arte, el compañerismo, la disciplina y la importancia de llevar una vida sana. En mi día a día, me gusta cuidarme haciendo deporte y comiendo de manera equilibrada. Trato de tomar productos naturales, evitando comidas pesadas”, comenta la propia Rodríguez sobre sus aficiones.

Cristiano Ronaldo conoció a Georgina Rodríguez en la zona VIP de un evento organizado en Madrid por Dolce & Gabbana. En febrero de 2020, en una entrevista con la revista italiana Grazia, la modelo contó detalles de su primer encuentro con el futbolista: “Me llamó la atención la altura, el cuerpo, la belleza. Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa. Soy muy tímida y tal vez esto me haya agitado más frente a una persona que, con una sola mirada, me había tocado profundamente. Luego la forma en que Cristiano me trata, me cuida y me ama hizo el resto”.