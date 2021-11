Carmen Borrego calla bocas y da una lección a Terelu y Alejandra Rubio

Gente

Las Campos están de uñas, otra vez. Por lo visto, a Terelu Campos no le sentó nada bien la vuelta de su hermana Carmen Borrego a ‘Sálvame’ y las buenas migas que parece haber hecho con Kiko Hernández, uno de los colaboradores que más crítico se ha mostrado con la que fuera presentadora de ‘Con T de tarde’ de Telemadrid. Sin embargo, desde ‘Viva la vida’ también han llegado algunas afrentas que no han hecho ni pizca de gracia a la hija pequeña de María Teresa Campos, como cuando Terelu dejó caer que era ella la que más se había ocupado de su madre en sus peores momentos.

Aunque Terelu Campos señaló que su hermana no se había desentendido, sino que por circunstancias de la vida a ella le tocaba estar más pendiente de María Teresa, el mensaje que llegó a ‘Sálvame’ molestó profundamente a Carmen Borrego, que se defendió alegando que “si mi hermana dice que yo le he dado de lado, miente”. Además, reveló un episodio familiar que nunca antes había visto la luz: “Mi madre pasó por un momento económico complicado y Terelu pudo ayudarla porque acababa de vender su casa y tenía dinero, yo no pude, puede que se refiera a eso porque otra cosa no puede ser. No tiene nada que ver con la salud de mi madre o que yo me haya desentendido”.

Carmen Borrego ayuda en la mudanza de María Teresa Campos FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

Ahora, parece que las cosas han cambiado en cuestión de pocas semanas, y ha sido Carmen Borrego la única que ha sido visto en la mansión de María Teresa Campos ayudándola con la mudanza. La tertuliana de ‘Sálvame’ se ha manchado las manos colaborando a llenar cajas y más cajas de los enseres más valiosos de la veterana presentadora, pero ni rastro de Terelu Campos o Alejandra Rubio. De hecho, la tertuliana ya apuntó en su día que era ella quien estaba gestionando y organizando el cambio de domicilio de su madre, y que su hija también estaba aportando su gratino de arena.

De este modo, Carmen Borrego arroja de nuevo el balón a Terelu Campos y Alejandra Rubio, invitando a pensar que, en esta ocasión, son ellas las que se han desentendido de la mudanza de María Teresa Campos. La situación familiar parece cada vez más irreconciliable, mientras la matriarca sufre en silencio por el distanciamiento de sus hijas. Lo único que ella quiere es que hagan las paces y que puedan cenar todas juntas en las próximas Navidades, como siempre han hecho.