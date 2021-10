Sale a la luz la cita secreta de Terelu y Carmen Borrego que ha revolucionado ‘Sálvame’

Egos TV

Drama

Alejandra Rubio ha sido el detonante en la relación entre Terelu Campos y Carmen Borrego. Las últimas declaraciones de Carmen en el plató del ‘Deluxe’ sobre la joven no sentaron nada bien a su hermana, y tampoco a la protagonista. Tanto es así que las Campos pusieron distancia de por medio en su relación.

Pero lo cierto es que, durante la tarde de este martes, Borrego ha sido la encargada de contar públicamente cómo ha sido el encuentro con su adorada hermana, algo que había pasado desapercibido para el gran público ya que eran muy pocos los que sabían del mismo: “Ayer nos vimos, coincidimos en un acto. Nos dimos un beso. No hablamos de nada, porque no era ni el momento ni el lugar. Hemos quedado en sentarnos, tenemos mucho de qué hablar. No estamos enfrentadas”.

Presenter Terelu Campos, Carmen Borrego and Alejandra Rubio on her 54 birthday in Madrid on Saturday, 31 August 2019 FOTO: angel trotter GTRES

Pese a que por el momento no se ha producido la esperada conversación, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha manifestado sus ganas de arreglar las cosas con la concursante de ‘MasterChef Celebrity’: “Cuando nos sentemos hay que hablar. A ella le han sentado mal muchas cosas y a mí otras. Ella regaña más que yo”, ha deslizado ante el asombro de algunos de sus compañeros. Además, Carmen ha hablado alto y claro sobre las lágrimas de su hermana este fin de semana debidas a su preocupación por María Teresa Campos: “A mí me gusta defender a mi madre de otra manera, no como una pobrecita. Mi madre no está mal y tiene ganas de hacer cosas. Ella no quiere ir de pobrecita, porque no”, explica Borrego sin llegar a empatizar del todo con la tristeza de su hermana.