Estos son los retoques estéticos de Amelia Bono: qué se ha hecho y cuánto cuesta

Gente

Belleza

Amelia Bono se ha consolidado como uno de los rostros más destacados de la crónica social, y ya no solo por su condición de hija de José Bono o su reciente separación de Manuel Martos, sino por su cada vez más relevante faceta de influencer. La it girl cuenta con más de 400.000 seguidores en su perfil de Instagram, una cifra que sigue subiendo a cada día que pasa gracias a la cuidada imagen que muestra en sus publicaciones. Además de su impecable estilo, Amelia Bono también puede presumir a sus 40 años de un rostro envidiable cuyos secretos de belleza acaba de descubrir.

Como otras tantas celebrities, Amelia Bono ha sucumbido a los retoques estéticos para verse mejor, y en esta ocasión ha confiando en la clínica de una amiga “que me cuida las líneas de expresión y alguna que otra manchita”. La hija del expolítico se ha sometido a un tratamiento “de cóctel de vitaminas” que mejora la calidad de las capas más superficiales de la piel, previniendo la aparición de pecas y de arrugas en el futuro. Además, la influencer ha querido dejar claro que se trata de un proceso “cero invasivo” puesto que no se lleva a cabo mediante inyecciones, sino que se utiliza un dial que se aplica directamente sobre el rostro.

Se trata de un tratamiento que, en función de la clínica en la que se realice, puede rondar los 150 euros. Teniendo en cuenta la amistad que une a Amelia Bono con la doctora que la ha atendido y que ha compartido el nombre del centro ante sus más de 400.000 seguidores, es probable que se le haya aplicado algún descuento especial, aunque la it girl ha dejado claro que “esto no es publicidad, lo hago porque me apetecía compartirlo con vosotros”.

Una imagen ideal

Pero Amelia Bono no solo puede presumir de un rostro envidiable y de un estilo impecable, sino que también goza de una silueta de infarto. La influencer se toma muy en serio sus entrenamientos y su constancia le permite lucir una figura de lo más cuidada. Así se pudo comprobar el pasado fin de semana, cuando compartió imágenes de su paradisíaco fin de semana en Canarias acompañada de alguien misterioso que bien podría ser Fernando Ligués, el hombre con el que sale desde hace poco tras su ruptura con Manuel Martos.

Amelia Bono se hospedó en un lujoso hotel de cinco estrellas y a juzgar por las imágenes que compartió en sus redes sociales, tuvo que contar con un acompañante que la fotografiara en sus mejores momentos.