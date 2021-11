La doble vida de Michu: podría tener otro novio a espaldas de José Fernando

Gente

Polémica

La Razón hizo pública ayer una información que ha puesto patas arriba a la familia de Ortega Cano. La pareja de José Fernando, Michu, le habría sido infiel con otro chico y Ana María Aldón habría utilizado esta información para precipitar la ruptura entre los jóvenes, tal y como indicó nuestro compañero Gustavo González. Ahora, una vecina de la cuñada de Gloria Camila no solo ha verificado esta información, sino que además ha explicado que Michu tiene otro novio desde hace un año, supuestamente a espaldas de José Fernando.

Se trataría de un chico que responde al mismo nombre, José, y que se dedica a la construcción. Al parecer, su vínculo no se limitaría a unas cuantas noches de pasión, sino que entre ellos existiría una relación bastante más seria.

Esta información pone de manifiesto una supuesta doble vida de Michu y deja en entredicho su hipotética boda con José Fernando, que según reveló ella misma en una conocida revista del corazón se celebraría más pronto que tarde.

Por su parte, Ana María Aldón se ha mostrado visiblemente nerviosa después de conocer la información publicada por este periódico, asegurando en ‘Viva la vida’ que “hay una persona de por medio muy malintencionada”.

Además, la colaboradora se ha mostrado especialmente molesta tras escuchar a Michu lanzarle una seria advertencia: “Que no se metan en mi relación, porque como me meta yo en las suyas...”. Ana María Aldón se ha tomado estas palabras como una amenaza, y ha dejado claro que su matrimonio con Ortega Cano va viento en popa y que no tiene nada que ocultar.

Michu, persona non grata

Lo cierto es que la relación de esta joven andaluza con la familia de su novio nunca ha sido precisamente buena, especialmente con Gloria Camila. Las dos se han dedicado ataques públicamente, y aunque parecía que la situación empezaba a mejorar a raíz del nacimiento de María del Rocío, la hija de José Fernando, las aguas han vuelto a embravecerse.

Recientemente, Gloria Camila reprochó a Michu haber elegido la tumba de su madre Rocío Jurado para escenificar el reportaje fotográfico que acompañó a su entrevista en una conocida revista del corazón. Por su parte, la pareja de José Fernando señala que no le importa tener mala relación con su cuñada, pero sí sufre como madre porque considera que la colombiana no ha estado a la altura “como tía” de su hija María del Rocío.