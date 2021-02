Los cuadros de Camilo Sesto y su supuesta desaparecida herencia

La aparición de varios cuadros pintados por Camilo Sesto en Wallapop, una aplicación de venta entre particulares, ha hecho que Lourdes Ornellas, madre de su heredero universal, investigue si forman parte de la supuesta herencia desaparecida del artista. La madre de Camilo Junior está al habla con las personas que trabajaron para el artista con el fin de averiguar qué objetos o bienes han desaparecido y no han llegado a manos de su único hijo, el único heredero.

Camilo Michel Blanes con su madre Lourdes Ornelas por las calles de Torrelodones, Madrid. 10/09/2019

Las sospechas de la mejicana de que, tras la repentina muerte del cantante, personas con acceso a sus propiedades pudieron apropiarse de objetos y dinero de Camilo Blanes, no son nuevas. Desde que llegó a España, al día siguiente de conocer la muerte de Camilo para acompañar a su hijo, no ha parado de lanzar acusaciones que apuntan a los antiguos administradores como los artífices de la merma económica del patrimonio del padre de su hijo. Lanza dardos, a diestro y siniestro, convencida de que son muchos los que se han aprovechado de la apatía de su hijo Camilín para poner en orden los asuntos económicos y el legado que recibió en herencia.

Lydia Lozano, otra víctima de los ataques de Lourdes Ornellas.

Además de atacar al círculo de confianza del artista, señaló al equipo jurídico que asesoró a su hijo y al representante que le recomendó Lydia Lozano, José Muro, asegurando que se quedaron con una importante parte del pastel hereditario por tramitar la herencia. La más perjudicada fue la popular periodista canaria, a la que acusó sin pruebas, en directo en Sálvame : “Los abogados hicieron firmar cosas a mi hijo muy rápido para que yo no reaccionara. Se dedicaron a mover todo ese mes para llevarse el dinero. ¿Tú crees que Lydia no se llevó dinero de los 400.000 euros? Por supuesto que se llevó dinero”.

Camilín, a la salida del velatorio, con su manager

“Confié en Lydia, le pedí ayuda para que me consiguiera un billete de avión para que mi hijo pudiera viajar a Madrid para estar presente en la capilla ardiente de su padre. A cambio de un billete de avión de 1.500 euros se han llevado 400.000”, aseguró. “Mi fallo ha sido confiar. Confié en Lydia Lozano yo en una persona de su confianza que me pareció encantadora. Nos compró un billete de avión que ha sido el billete más caro del mundo”.

El problema de Lourdes es que no tiene legitimidad para emprender ninguna acción legal en lo que concierne a la herencia de Camilo Blanes. Sólo su hijo puede hacerlo y éste no tiene la mente ni el ánimo para hacerlo. Los problemas de adicciones que arrastra desde hace años, según ha relatado su propia madre, le impiden que se centre en la gestión de un patrimonio millonario y le convierte en una víctima fácil para cualquier desalmado. La mala vida y el carácter pasota del heredero en lo relativo a sus finanzas tiene en un sin vivir a su madre, pero al ser mayor de edad y no tener sus capacidades limitadas legalmente, Lourdes tiene las manos atadas para hacer cualquier tipo de reclamación.

Cuadros pintados por el artista, a la venta en Wallapop.

La reciente aparición de varios cuadros pintados por el cantante en un portal de venta entre particulares ha despertado las sospechas de Lourdes Ornellas, que cree que pudieron ser expoliados de alguna de las casas del artista en Madrid.

Anuncio de cuadro pintado por Camilo Sesto en venta en Wallapop

Se trata de dos obras firmadas de estilo muy diferente. Una de ellas, según reza el anuncio, es una pintura realizada por Camilo en 1995 que fue expuesta en varias galerías de Miami. En ella, el de Alcoy retrata a” una familia cubana frente a las costas de Cuba, mirando hacia Estados Unidos (estatua de la Libertad) con un cartel de STOP, que no pueden pasar” escribe el vendedor. Está en una base de madera de 1,22 por 81 cm y fue un regalo del artista a este particular, de momento, anónimo. El vendedor asegura que es “una obra a valor seguro” ya que “las pinturas que existen son las que hay y no las tienen particulares.”

Cuadro pintado por Camilo Sesto en 1995

El otro cuadro a la venta en la misma aplicación tiene un valor diez veces superior: 50.000 euros. Se trata de una obra no fechada pero firmada por el artista y según el vendedor “es de antes de ser cantante cuando se dedicaba a pintar” y está firmada con su apellido Blanes. No tiene certificado y representa un gran florero con rosas en tonos rosados y blancos sobre un fondo verdoso. El particular que lo tiene a la venta localiza su ubicación en Alicante, en la misma provincia de nacimiento del artista y advierte: “Ahorrarse ofertas absurdas”.