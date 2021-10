Dabiz Muñoz confiesa qué alimentos están en su lista negra: “No lo soporto”

Gente

Vetados

Dabiz Muñoz es uno de los chefs más famosos de nuestro país y ha recibido numerosos premios y reconocimientos que avalan su exitosa carrera en los fogones. De hecho, recientemente fue galardonado con el prestigioso título de mejor cocinero del mundo, una insignia que se le entregó durante una ceremonia en Ámsterdam y que le valió la enhorabuena de importantes personalidades como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; o el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida: “Un icono indudable de la cocina de vanguardia de Madrid y de España. Es un orgullo enorme que formes parte de la restauración de nuestra ciudad. Enhorabuena por este merecidísimo premio”, escribió el político en su cuenta de Twitter.

Parte del éxito de Dabiz Muñox obedece a su predisposición a mezclar ingredientes de todo tipo e innovar en técnicas nunca antes vistas en la alta cocina, como cuando lanzó al mercado un donut picante. El chef no tiene normas y parece que todo es posible en sus cocinas, aunque él mismo acaba de revelar que hay dos ingredientes prohibidos en su dieta. Uno de ellos es el pimiento verde, un alimento que “no soporta”, según sus propias palabras. “¡No sé por qué! Me gustan los de Padrón... Pero con los otros, el pimiento verde italiano, no puedo. No me gustan, no sé. ¡Es por todo!”, señaló en una entrevista con ‘Play Gastro’.

Dabiz Muñoz crea el DonutzXO FOTO: La Razón

Eso sí, Dabiz Muñoz ha dejado claro que si tiene que comer pimientos verdes por obligación, no tendría mayor problema. Es otro alimento el que no puede meterse a la boca bajo ningún concepto, llegando incluso a apartarlo del plato cuando se lo encuentra. Se trata de las pasas. “El pimiento me lo puedo llegar a comer, pero lo que no soporto son las pasas. ¡De verdad! No puedo... Con el típico cocktail de frutos secos que te ponen en cualquier sitio, voy apartando las pasas en una servilleta”, ha confesado mientras reía a carcajada limpia.

El chef cuenta con varios restaurantes en el centro de Madrid y un innovador servicio de fast food que ha resultado ser todo un éxito, y aunque todos sus establecimientos cuentan con una amplia carta a gusto de todos los clientes, de seguro que hay dos alimentos que no se encontrarán fácilmente en sus recetas: las pasas y los pimientos verdes.