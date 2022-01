La inesperada reflexión de Ainhoa Arteta sobre su año más duro: “Me ha hecho más fuerte”

No es ningún secreto que el 2021 ha sido con toda probabilidad el año más duro para Ainhoa Arteta. La cantante se contagió de coronavirus y meses más tarde las secuelas de la enfermedad la llevaron a necesitar una silla de ruedas, aunque lo peor llegó en agosto, cuando sufrió una grave septicemia generalizada por la que los doctores tuvieron que amputarle algunas falanges de su mano. La soprano muestra sin complejos las consecuencias de estos baches de salud, y ahora ha compartido con sus más de 48.000 seguidores de Instagram una inesperada reflexión sobre su año más duro, al que, a pesar de todo lo malo, parece estar agradecida.

Quizás os parezca raro lo que voy a deciros.... Después de pensarlo estos días y reflexionar, quiero agradecer al 2021 por haber sido un año tan extremadamente duro, porque me ha hecho mucho más fuerte, por lo menos a mí. Le agradezco también que se haya ido”, ha comenzado diciendo Ainhoa Arteta, que además de todos los problemas de salud, también tuvo que lamentar el año pasado la difícil separación del que era su pareja, Matías Urrea. Tras esta complicada etapa, la cantante afronta el 2022 “con esperanza, ilusión y, por supuesto, sabiendo que una cifra no va ha cambiar nada las cosas en el sentido de que la vida seguirá siendo como es... buena, mala, muy mala, muy buena, con suerte, sin suerte, tropiezos, caídas, superaciones, oportunidades...”.

Eso sí, aunque Arteta es consciente de que la vida sigue a pesar del cambio año, asegura en la misma publicación que ella no volverá a ser la misma después de todo por lo que ha pasado. “La que he cambiado soy yo. He crecido ante toda la adversidad y le miro a la cara al nuevo año con fuerza y con ganas de seguir creciendo en ella y con ella. Os deseo a todos la misma energía para seguir creciendo con la vida y en la vida el año que sea”, ha añadido la soprano.

Además, Ainhoa Arteta ha mostrado su agradecimiento a todos sus seres queridos, fans y seguidores que durante todo este tiempo le han brindado su apoyo: “Quiero aprovechar para agradeceros a todos los que habéis estado conmigo en presente y en ausente desde lo más profundo de mi alma, insuflándome energía y positivismo todos los días. Aquí sigo y seguiremos. No voy a poder nombraros a todos porque es imposible, pero ahí estáis en mi alma, para siempre, familia, primos, hijos, tíos Puri y Sebas, primo Luis, aita, abu...”. Así se ha despedido la soprano, celebrando que “Dios me ha dado la oportunidad de volver a vivir”.