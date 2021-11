Ainhoa Arteta anuncia su mejoría: “Falta muchísimo menos para poder estar con todos vosotros”

Gente

Salud

Tras unos meses especialmente complicados para Ainhoa Arteta en los que ha tenido que hacer frente a problemas de salud y también personales, la soprano española anuncia en redes sociales que su reaparición pública está cada día más cerca.

“Por fin puedo decir que ya la mejoría es muy evidente y que falta muchísimo menos para poder estar con todos vosotros que tanto ánimo y apoyo que me habéis brindado y del que estoy segura que sin él no hubiera sido posible mi recuperación. Gracias por vuestra energía, apoyo, cariño, RESPETO MÁXIMO. Nunca olvidaré lo que he sentido … que sin ninguna duda me ha dado muchas lecciones de vida y coraje para seguir”, ha publicado Ainhoa en su cuenta de Instagram.

Situada en el punto de mira debido al gran revuelo mediático que ha provocado su separación de Matías Urrea, la soprano ha preferido mantenerse al margen en toda esta polémica que tanto daño le ha hecho. A pesar de todo, Ainhoa ha recibido el apoyo incondicional de sus amigos y familiares más cercanos y por ello también ha querido aprovechar esta publicación para dar las gracias.