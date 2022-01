Ainhoa Arteta muestra la mano con su dedo amputado

Tras una etapa complicada, Ainhoa Arteta comienza a recuperar su vida. La soprano vuelve ilusionada al frente de “La Bohème” en el Teatro Marquina de Madrid, una ópera que será su reaparición después de superar sus problemas de salud.

La vida de la guipuzcoana estuvo pendiente de un hilo. «Casi me muero. Estoy luchando para recuperar mi vida», reveló entonces. El pasado mes de septiembre la revista Semana publicaba que la soprano había sufrido la amputación de varios dedos debido a una sepsis. Además, su salud sufrió un fuerte revés tras sufrir covid. Más tarde contraería una afección por la que le tuvieron que amputar distintas falanges. Un momento duro que coincidió también con su separación de Matías Urrea.

Ainhoa Arteta y su hija Sarah Croft, en Madrid FOTO: GAA GTRES

Este tiempo ha vivido refugiada en su familia, en Ispáster, recuperándose hasta ahora que está lista para retomar su carrera musical. Ella misma recuerda lo vivido los últimos meses y reconoce que «el 26 de julio fue el día que volví a nacer!!!! Según me contaron cuando salí del coma y me salvó el antibiótico al que yo era alérgica. Ya no quedaban más opciones porque mi cuerpo no reaccionaba a nada. Milagros de la vida», ha afirmado recientemente. Un mensaje que escribió desde Berlín donde continuaba con su rehabilitación

Con respecto a su vuelta a los escenarios, destaca que para ella «es uno de los títulos que más habré interpretado. He escuchado y he hecho ‘La Bohème’ en todas las partes del mundo. Todos tenemos un bohemio dentro y todos encontramos en alguno de los roles algo que nos identifica. Me apasionará toda la vida», ha destacado sobre este proyecto que está a punto de afrontar.