Hablamos con el entorno de Ainhoa Arteta y Matías Urrea: “Están en contacto y no me extrañaría que volvieran”

A principios del pasado mes de septiembre se hacía público que Ainhoa Arteta había puesto fin a su relación con Matías Urrea, su presunto cuarto marido con el que, en realidad, nunca llegó a contraer matrimonio, tal y como se descubrió más tarde. La separación supuso para la cantante el culmen de una serie de catastróficas desdichas que comenzó con su contagio de coronavirus y terminó con graves problemas de salud que la llevaron a sufrir la amputación de varias falanges de su mano tras padecer un infarto.

Por si todo esto fuera poco, la soprano tuvo que hacer frente también a una oleada de testimonios y voces que no la dejaban en muy buen lugar y la definían como una mujer tirana y déspota en su matrimonio con Matías Urrea. El militar a punto estuvo de visitar ‘Sábado Deluxe’ para someterse a una entrevista en la que no dedicaría muy buenas palabras hacia Ainhoa Arteta, pero los altos mandos del ministerio para el que trabaja le instaron a que se mantuviera al margen de la opinión pública. Se inició así un revuelo mediático que salpicó también a la hija de la soprano, Sarah Croft, que tuvo que romper su silencio para dar la cara por su madre.

Ainhoa Arteta y su hija, Sarah Croft FOTO: Sara Croft Instagram Sara Croft

Sin embargo, y pese al cruce de acusaciones que la expareja se dedicó entonces, la situación a día de hoy es muy distinta. LA RAZÓN ha podido hablar con el entorno más cercano a Ainhoa Arteta y Matías Urrea, y confirman que en los últimos días han enterrado el hacha de guerra y se han puesto en contacto. “Sí, ellos se llaman y hablan. Eso implica que todavía hay cierto vínculo, porque cuando tú no quieres saber nada de alguien, no lo llamas, sino que mandas a tu abogado para que hable con los suyos”, deslizan a este periódico desde su círculo más íntimo.

El mismo confidente recalca que la relación con Matías Urrea era “muy cómoda” para Ainhoa Arteta, que veía en él “una persona fiel y leal. Le venía bien”. Parece que pasada la tempestad, ambos han reflexionado y acercado posturas, hasta el punto de que desde su entorno no se descarta que se den una segunda oportunidad. “Ellos son muy así, de arrebatos, a lo mejor la semana que viene vuelven a tirarse los trastos a la cabeza o a lo mejor vuelven. Si te fijas, hace tiempo que han relajado mucho la guerra. Ahora están en contacto y no me extrañaría que volvieran”, señalan.