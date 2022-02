Palito Dominguín celebra su cumpleaños -y la vida- con un homenaje a su hermana Bimba Bosé

El clan Bosé está de celebración. Palito Dominguín, concursante de la pasada edición de ‘Supervivientes’ e hija de Lucía Dominguín, por ende, sobrina de Miguel Bosé, alcanza hoy los 26 años. La joven ha querido celebrar este día tan señalado con los más de 100.000 seguidores con los que cuenta en su perfil de Instagram, y lo ha hecho con una profunda reflexión sobre la importancia de cumplir años, aunque reconoce que “no soy de celebrarlo a lo grande. Cuando era pequeña sí, me encantaban los castillos inflables, las chuches, el chocolate, los disfraces, los regalos, los amigos, la atención…”.

Además, Palito Dominguín ha confesado que siempre se emociona el día de su aniversario por la cantidad de recuerdos que se le vienen a la mente. “Hay mucha gente a la que no le gusta cumplir años porque se hace mayor, piensa que su vida se va acabando y que deja atrás recuerdos, momentos, sentimientos, ignorancia, juventud… Yo siempre que cumplo años, al despertarme, lloro, pero no es por que no quiera cumplir años, las lágrimas, como bien todos sabemos, no vienen solo de la tristeza o del temor, también vienen de la alegría, de la nostalgia...”.

Aunque sin nombrarla, Palito Dominguín ha querido rendir un especial homenaje a su hermana Bimba Bosé, recordando a todos aquellos que perdieron la vida y que no pudieron seguir sumando años. “Para mí, cumplir años es un regalo, un regalo que se me ha otorgado y a otros no. Un regalo que otros muchos han pedido y, por razones incomprensibles del universo, fue un deseo que no se les cumplió. Por eso, en mi cumpleaños, celebro la vida, y la celebro de la manera que mas me gusta, siguiendo viviéndola”, ha escrito la joven en su cuenta de Instagram.

Tal y como ella misma ha revelado, Palito Dominguín no tiene grandes planes para el día de su cumpleaños, salvo estar cerca de sus seres queridos haciendo lo que más le gusta: “En casita, haciendo manualidades, comiendo gofres, con Harry, con mi familia... Hoy no hago algo diferente solo por apariencias que no voy a disfrutar, hago lo que me gustaría hacer el resto de mi vida (que no es irme de fiesta, porque no soy nada de discotecas ni cosas de estas), dándole las gracias al mundo por donde estoy y pidiendo sabiduría, tolerancia, amor, salud, paz y todas las cosas bonitas que me da todos los días de mi vida”.