Ana Rosa Quintana reaparece: “Estoy muy bien, rabiosa por todo lo que me estoy perdiendo en el programa”

La presentadora , de baja temporal tras anunciar que tenía un carcinoma en una mama el pasado noviembre; ha compartido con sus seguidores cómo se encuentra. “Después de cuatro meses de tratamiento estoy muy bien, en este momento rabiosa por todo lo que me estoy perdiendo en el programa”.

Ana Rosa Quintana ha publicado en su Instagram una fotografía en la que aparece sonriente y detallando lo positivo de esta dura experiencia: “Estoy aprendiendo tantas cosas… He dicho ´hola´ a verduras y frutas, a lo natural y ecológico; adiós al azúcar, todo lo procesado, las grasas, el alcohol y todo lo que ya sabemos y no hacemos”. “Alimentarse bien y hacer ejercicio funciona”, añade.

Hace una semana, la periodista anunciaba que se encontraba en “la recta final de la quimio”, una noticia que la llenaba de optimismo para retomar el trabajo. “Esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento tres días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos”,