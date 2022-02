Ana Rosa Quintana: “Estoy en la recta final de la quimio”

La presentadora, que afronta su segundo cáncer de mama, motivo por el que hace unos meses se retiró temporalmente de la televisión, ha querido agradecer el apoyo recibido durante este tiempo con un mensaje en las redes sociales: “Afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio”.

Con un libro en la mano y con muy buen aspecto Ana Rosa Quintana destaca que “esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos.

Tras la publicación del mensaje no han faltado las palabras de cariño de rostros conocidos como Paula Echevarría (“Qué bien verte un poquito y verte bien”), Ainhoa Arteta (“Estás estupenda y eres una fuente de fuerza y inspiración para todos”) o Joaquín Prat (“Feliz de verte tan bien”), así como también de personas anónimas que la han mostrado su apoyo un día más.