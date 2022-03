Antonio Resines relata sus experiencias cercanas a la muerte: “Se te quitan las tonterías de golpe”

Un mes después de recibir el alta hospitalaria tras permanecer 48 días ingresado por complicaciones derivadas de la Covid-19, Antonio Resines se recupera de las secuelas físicas que arrastra y ha sorprendido a sus seguidores de la red social LikedIn relatando sus experiencias cercanas a la muerte: “Con 16 años casi muero. Con 18 casi muero, con 19 casi muero y con 23 casi muero otra vez. Cuatro siniestros totales en mi vida”.

“Son experiencias que te marcan para toda la vida. Pero en una de ellas tuve una experiencia cercana a la muerte”, así comienza el post con el que el actor ha querido hacer una bonita reflexión de vida.

“Un accidente de coche en Italia y una transfusión de 3 litros de sangre de un grupo distinto al mío hacen que casi la palme. Yo diría que por un momento la palmé, porque me vi a mí mismo sobre la camilla, y a mi padre y a mi hermana a mi lado llorando. Me provocaron una anemia brutal que casi me manda a las puertas del cielo (¿me acogerán allí?)”, cuenta Resines.

“No sé si alguna vez alguien te ha contado una experiencia cercana a la muerte, o si la has sufrido en tus carnes, pero se te quitan las tonterías de golpe. Dicen que aprendemos a base de h*stias, y doy fe de que es verdad, porque cuando te enfrentas a la incertidumbre de vivir o morir no te queda otra que confiar. Por eso el mensaje que te quiero mandar hoy es este: No existe nada que no tenga solución (excepto ya sabes el qué), así que no te amargues y disfruta del camino, que para eso hemos venido”.

Una reflexión, muy aplaudida, con la que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores de la red social.