La asombrosa confesión de Antonio Resines al Rey Felipe VI en unos premios: “Le dije que las estaba pasando putas”

Antonio Resines ha hecho frente a su día más feliz después de vivir dos meses fatídicos ingresado en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid tras sufrir complicaciones derivadas de la covid-19.

El actor Antonio Resines a su llegada al acto de entrega de las medallas de oro al Mérito en las Bellas Artes 2022, en el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, 2 de marzo de 2022, en Pamplona, Navarra (España). Las Medallas de las Bellas Artes 2022 son otorgadas a personas o entidades que destaquen en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico. 02 MARZO 2022;PAMPLONA;NAVARRA;MEDALLAS DE ORO;BELLAS ARTES 2022 Eduardo Sanz / Europa Press 02/03/2022 FOTO: Eduardo Sanz Europa Press

El actor se ha desplazado este miércoles hasta Pamplona para recibir la Medalla de Oro a las Bellas Artes, una condecoración y un reconocimiento muy merecido por el que se ha dejado ver muy emocionado. Aunque ha presentado ciertas dificultades para poder subir al escenario, y ayudado por sus inseparables muletas, ha sido la Reina Letizia la encargada de facilitarle la situación y de bajar para que este no tuviese que hacer un sobresfuerzo.

Minutos después de recoger el premio, el protagonista ha declarado que en estos momentos está “baldado”, pero que por suerte ya puede andar, algo que no era posible hace unas semanas. Poco a poco va avanzando en su recuperación, incluso, por momentos, deja de usar la que se ha convertido en su inseparable muleta: “Puedo andar incluso sin la muleta, cuando he visto las escaleras de la tarima casi me da un infarto pero han tenido el detalle los reyes, el ministro y la presidenta de bajar”, ha confesado ante los medios de comunicación que allí se han dado cita.

Felipe VI, Letizia Ortíz y Antonio Resines FOTO: Chema Clares GTRES

Además, Antonio Resines ha querido compartir con la prensa la graciosa anécdota que ha vivido junto al Rey Felipe VI: “el tono de la conversación ha sido tremendo, porque arranqué diciéndole que las había pasado putas”, ha deslizado haciendo hincapié en que, aunque no ha sido lo más adecuado, su espontaneidad ha podido con el protocolo.